RetroArch será el emulador gratuito más grande de Steam

Más allá de los actuales fenómenos mundiales del Fortnite y el League of Legends, una gran parte de la comunidad todavía se siente identificada con los que ya son considerados como juegos clásicos o retro. Es por eso por lo que me alegra anunciar la inminente llegada de RetroArch a Steam, el mayor emulador no comercial jamás visto en esta plataforma.

Si bien no se trata de un programa nuevo, quizás muchos no conozcáis todavía RetroArch. Este «emulador de emuladores» nos presenta una solución Open Source gratuita para ejecutar miles de ROMs de los sistemas de entretenimiento clásicos de Nintendo, Sega, Sony y otros, de manera sencilla, rápida, y con unos resultados igual o mejores a los originales.

Estrenada hace ya varios años para los usuarios de Android, parece ser que el próximo 30 de julio los jugadores de PC podremos unirnos a esta experiencia hacia el pasado, eso sí, contando con las múltiples ventajas que ofrece esta nueva plataforma.

Además, a diferencia de la versión minimalista que se ofrecía en los teléfonos, en esta ocasión contaremos con un gran menú personalizable con varios temas y composiciones precargados que nos permitirán emular las pantallas principales de todas las consolas incluidas. Y es que más allá de servirnos para rememorar grandes clásicos, algunas de estas interfaces nos permitirán ampliar el uso del emulador, incluyendo los reproductores multimedia y otras funciones de sus consolas originales.

Sin embargo, las dudas se reúnen ahora alrededor de las polémicas restricciones y reglas de la propia Steam, que aunque no tienen ninguna mención especial hacia los emuladores, sí cuenta con grandes limitaciones frente a aquellos juegos o aplicaciones que incurran en conflictos de derechos de autor.

Y es que si bien en sus políticas no se hace ninguna alusión, sí que existen mensajes oficiales en los foros de discusión de Steam que dejan en claro que ciertas prácticas y funciones de los emuladores están expresamente prohibidas y consideradas como piratería.

Por su parte, Daniel De Matteis, uno de los hombres detrás de este proyecto, aseguraba en una entrevista con Ars Technica que: «Nos hemos movido mucho sobre el término »consola de juegos multiplataforma», y mucha gente podría no saber realmente lo que eso significa […] esperamos que a medida que agreguemos más plataformas la gente comience a darse cuenta de lo que buscamos, y por qué portar aplicaciones a la API de Libretro es una cosa tan poderosa […] con beneficios positivos para usuarios y desarrolladores por igual«.