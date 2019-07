Alexa en Windows 10 (y otros asistentes digitales de terceros) tendrán la capacidad de trabajar desde la misma pantalla de bloqueo del sistema, acercando al PC al funcionamiento de asistentes como los altavoces inteligentes Echo.

Se trata de un pequeño cambio (pero relevante), implementado en la nueva compilación de prueba lanzada ayer en el anillo lento, 19H2 Build 18362.10005. Windows 10 habilitará «asistentes digitales de terceros» en la pantalla de bloqueo, reza el anuncio de Microsoft.

Amazon sigue pegando fuerte con su tecnología Alexa. No solo ha sido la base para abrir una nueva categoría de producto con los Echo, sino que la firma de comercio electrónico lo ha licenciado para uso por otros fabricantes en sus productos para el hogar; al segmento del automóvil con acuerdos como el de SEAT o al del retail a través de grandes minoristas como Best Buy.

El asistente digital llegó a la Microsoft Store el pasado noviembre abriendo el camino para su uso en PCs, y, de paso, dejando en un limbo al propio asistente Cortana. Alexa está mucho más extendido fuera de Windows y es técnicamente superior, con 25.000 habilidades frente a las 250 de Cortana. Microsoft ya ha reconocido la derrota, ha reducido la presencia de Cortana y la ha separado de la búsqueda general del sistema en la última versión de Windows 10.

Ahora, su llegada a la misma pantalla de bloqueo, permitirá a Alexa una funcionalidad casi perfecta en todo el escritorio de Windows 10. Esta capacidad podría alentar a terceros a desarrollar sus aplicaciones para el sistema. En este momento Alexa es el mejor ejemplo, pero Google Assistant puede llegar en el futuro convirtiendo los PCs en asistentes inteligentes.

No todo es positivo y podría abrir una brecha en el apartado de la seguridad. Es conocido que la misma capacidad de Cortana para activarse en la parte superior de las pantallas de bloqueo permitió a piratas informáticos acceso a las computadoras bloqueadas por los usuarios. El riesgo con los asistentes de terceros puede ser aún mayor considerando que Microsoft puede tener menos control sobre ellos.

Cuestión no menor la de la privacidad. Meter un «bicho» de estos en tu mismo hogar, con capacidad para verte y escucharte, es algo a lo que no están dispuestos una buena parte de usuarios mientras no se garantice una total privacidad. No ayuda la noticia de la semana pasada confirmando que empleados de Google pueden escuchar y grabar las conversaciones a través de los dispositivos Home. Lo de Amazon es aún peor, tiene a miles de trabajadores «humanos» escuchando las grabaciones de Alexa. Y Apple, también. Todos defienden un uso «anónimo para mejorar el servicio», pero la cuestión es preocupante para la mayoría de usuarios.