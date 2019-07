Apple está en «conversaciones avanzadas» para comprar el negocio de módems de Intel, asegura The Wall Street Journal en una información que confirmaría todos los rumores previos.

Apple pagaría más de 1.000 millones de dólares para cerrar una operación que podría anunciarse la semana próxima y que incluiría patentes y personal de ingeniería.

Intel quiere vender y Apple quiere comprar. El gigante del chip anunció en abril la renuncia a desarrollar su módem 5G para móviles al quedarse fuera del negocio cuando Apple y Qualcomm anunciaron un acuerdo para poner fin a su guerra judicial. La división de módems de Intel reporta pérdidas y seguramente recursos que Intel necesita más en su negocio principal. Así las cosas, la venta está en marcha: «Hemos contratado asesores externos para que nos ayuden a evaluar las opciones estratégicas para nuestro negocio de teléfonos inalámbricos 5G», dijo Intel.

Apple busca una de las piezas más sólidas de esa división. Si bien el grupo se extiende por todo el mundo, su núcleo central se encuentra en Alemania, sede del fabricante de chips Infineon cuyas operaciones de módem compró Intel en 2011 por 1.400 millones de dólares. Esa es la parte que Apple pretende recuperando un negocio que comenzó hace una década.

Conviene recordar que Apple usó módems de Infineon para el lanzamiento del iPhone original que revolucionó el mercado de las telecomunicaciones y arrancó la era actual de la movilidad. Poco después, Apple usó Qualcomm para sus terminales, hasta que en 2016 un conflicto con las tarifas de licencia le obligó a volver a Intel. Y en definitiva: vuelta a Infineon.

Los módems de Intel serán clave para iPhone 5G

Apple quiere evitar lo máximo posible la dependencia de proveedores externos para los componentes clave de sus productos. Ya lo hizo con los motores SoC Apple-A de diseño propio y fabricación por TSMC, y ha seguido añadiendo talento a su equipo de ingeniería contratando personal o comprando compañías como Dialog Semiconductor, un fabricante de chips con sede en el Reino Unido.

Aunque el acuerdo de Apple y Qualcomm para poner fin a las disputas legales que mantenían en todo el mundo dejaba implícito que Qualcomm sería el suministrador de chips para los iPhones 5G y que el caso había concluido, la historia no estaba completa. Quizá Apple use chips de Qualcomm para entrar en el 5G porque simplemente no le quede más remedio. Pero seguramente en la sede central de Cupertino no han olvidado hostilidades pasadas.

Apple se prepara para el futuro y la compra de los módems de Intel serán clave para dotar de comunicaciones avanzadas a su nueva generación de móviles inteligentes y también los futuros modelos de MacBook que tendrán que competir con los PCs «siempre conectados» que llegarán con Windows y soporte 5G.

La compra de los módems de Intel puede anunciarse la próxima semana tras cerrar una operación de 1.000 millones de dólares, según WJS.