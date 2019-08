Lenovo y ASUS filtran los primeros portátiles Intel Comet Lake

Los primeros portátiles Intel Comet Lake han sido listados por fabricantes como Lenovo y ASUS. La nueva plataforma no ha sido confirmada oficialmente por el gigante del chip, pero las filtraciones en páginas oficiales presuponen un lanzamiento cercano.

Añade otra plataforma de procesamiento a la ingente cantidad que Intel tiene en el mercado más todas las anteriores que aunque estén descatalogadas aún se usan en millones de equipos. Pensábamos que los nuevos Ice Lake de 10 nanómetros comenzarían a clarificar la situación, pero no es el caso.

Portátiles Intel Comet Lake

Y es que los Intel Comet Lake estarán fabricados en procesos de 14 nm+ aunque se incluyan en la décima generación Core. Otra señal distintiva es que tampoco utilizarán las nuevas gráficas integradas preparadas desde cero para los Ice Lake. Más confusión, sí, creemos que derivado del «atasco» de Intel durante los últimos años en el proceso de fabricación de 14 nm.

Lenovo IdeaPad C340. Es un convertible con pantalla de 14 pulgadas ya comercializado con micros Intel y AMD anteriores, que ha aparecido listado en Lenovo.com con una nueva configuración basada en estos Intel Comet Lake.

La web ha sido eliminada, pero la información habla de la opción de procesadores como:

i3-10110U: 2 núcleos / 4 hilos con frecuencia de hasta 4,1 GHz y 4 MB de caché.

i5-10210U: 4 núcleos / 8 hilos con frecuencia de hasta 4,2 GHz y 6 MB de caché.

i7-10510U: 4 núcleos / 8 hilos con frecuencia de hasta 4,9 GHz y 8 MB de caché.

i7-10710U: 6 núcleos / 12 hilos con frecuencia de hasta 4,6 GHz y 12 MB de caché

Para el apartado gráfico se citan modelos «hasta la NVIDIA GeForce MX230», confirmación de la inexistencia de las nuevas integradas de Intel, Gen12, que precisamente buscan evitar tener que usar GPUs de terceros.

ASUS ZenBook 15 UX534FA. Otro de los portátiles Intel Comet Lake filtrados esta semana también llega de una fuente oficial, ASUS France. Es un portátil de 15,6 pulgadas con procesador Core i7-10510U y gráficos integrados Intel UHD 620. Otras especificaciones son una batería de 71 Wh, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento de estado sólido PCIe NVMe.

Con Windows 10 de 64 bits preinstalado, con esa configuración tiene un precio de 1.299 euros. O tenía, porque la información ha sido retirada al igual que la de Lenovo.

¿Merecen la pena estos portátiles Intel Comet Lake?

Honradamente, no. Un usuario informado que no necesite urgentemente renovar el equipo esperará a los Ice Lake. Ésta sí, una plataforma completamente nueva, con las ventajas de eficiencia energética del gran salto en tecnologías de proceso de 10 nm, un mayor rendimiento de proceso y una generación de gráficas totalmente renovada que en esta gama de portátiles y convertibles no obligará a los usuarios a montar dedicadas de AMD o NVIDIA.

Entonces, ¿por qué algunos fabricantes de PCs están optando por Comet Lake? Hay dos posibilidades y seguramente la pregunta se responda juntando ambas. Que Intel esté ofreciendo los Ice Lake solo en cantidades limitadas en el lanzamiento y por ello esté ofreciendo a los OEM una alternativa con mayor disponibilidad mientras completa la transición de 14 a los 10 nm. Tú decides; nosotros, sin la urgencia de compra, esperaríamos a los Ice Lake.

Si estás perdido para identificar los procesadores Intel no dejes de revisar nuestra guía «Cómo diferenciar los procesadores Intel por su número de modelo».