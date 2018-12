No es la primera vez que nos preguntamos cómo afecta Denuvo a los juegos. Los que nos leéis habitualmente ya sabéis que este sistema de protección es bastante agresivo, y que por más que se empeñen en contarnos que no tiene efectos negativos en los videojuegos la realidad es totalmente distinta.

Tenemos una nueva comparativa que nos permite ver de forma detallada cómo afecta Denuvo a los juegos, pero antes de entrar en materia debemos entender qué es exactamente Denuvo y por qué puede empeorar el rendimiento, aumentar la latencia y elevar los tiempos de carga.

Como hemos dicho Denuvo es un sistema de protección pensado para evitar la piratería de un juego. En su versión actual funciona realizando múltiples operaciones de llamada y de respuesta para comprobar en tiempo real que el videojuego al que está asociado no ha sido pirateado. Esto implica, obviamente, un consumo de recursos, que en función de la optimización de cada título en concreto puede llegar a ser bastante grande.

En el vídeo que acompañamos podéis ver que en juegos como Dishonored 2, Lords of the Fallen, Bulletstorm, Moto Racer 4 y Deus Ex: Mankind Divided la eliminación de Denuvo mejora la tasa de fotogramas por segundo, tanto media como mínima, reduce la latencia y los tiempos de carga.

Es cierto que las mejoras a nivel de fotogramas por segundo no siempre son todo lo grandes que cabría esperar, pero la reducción de los tiempos de carga llega a ser masiva en algunos casos, tanto que podría ejemplificar a la perfección el salto que experimentaríamos entre utilizar un HDD y un SSD.

La conclusión que podemos sacar de todo esto es clara: Denuvo afecta negativamente a la experiencia de juego y reduce la calidad del mismo, alargando sus tiempos de carga, empeorando las latencias y reduciendo las tasas de fotogramas por segundo.