Qué es Denuvo, qué hace y por qué lo rechazan los jugadores

Denuvo se ha convertido en el gran enemigo de los jugadores de PC, y lo cierto es que es perfectamente comprensible, ya que ha demostrado ser una herramienta inútil que tiene, sin embargo efectos negativos en los juegos a los que se asocia y que implica, además, un coste para publicadoras y desarrolladoras de videojuegos.

Ya hemos hablado en artículos anteriores sobre Denuvo y lo hemos asociado a todos esos efectos negativos que, al final, acaban repercutiendo en los jugadores. Sin embargo, soy consciente de que no todos nuestros lectores entienden de verdad qué es exactamente Denuvo y por qué se ha convertido en algo tan odiado entre los jugadores, y por ello creo que es buena idea hacer un artículo como éste, en el que os vamos a desgranar todas esas cuestiones.

Antes de empezar os recuerdo que si al terminar el artículo tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios. Sin más preámbulos nos ponemos manos a la obra, poneos cómodos, que hay mucho que leer.

Por el principio: ¿qué es Denuvo?

Cuando hablamos de Denuvo estamos haciendo referencia a una herramienta diseñada para evitar la piratería de videojuegos. En efecto, Denuvo es una solución que actúa como medida de protección para evitar que los jugadores puedan acceder a títulos pirateados.

Muchos jugadores creen que Denuvo es un software adicional, es decir, que se instala de forma conjunta con el juego que lo utiliza, pero lo cierto es que no funciona así. Los desarrolladores, cuando eligen este sistema de protección, lo integran directamente en el código del juego, lo que significa que esta solución se ejecuta en el sistema como una parte más del juego.

Esta integración tan profunda tiene una explicación, y es que hace que sea más complicado “romper” el juego con técnicas de ingeniería inversa y depuración. No es perfecto, pero ahora mismo es el sistema más “efectivo” y popular que existe en el sector, entrecomillado porque, como sabrán muchos de nuestros lectores, incluso las versiones más modernas de Denuvo han acabado cayendo en poco tiempo.

Antes de pasar al siguiente punto debemos recordar que Denuvo se puede utilizar de forma conjunta con otras herramientas de protección para mejorar la seguridad. Por ejemplo, Assassin´s Creed Origins utiliza Denuvo y VMProtect, una combinación que hizo que fuera muy complicado crackear el juego.

¿Por qué Denuvo no gusta a los jugadores?

Como hemos dicho Denuvo es una herramienta que se integra en el código de cada juego y trabaja de manera automática con aquél para evitar que sea pirateado. Esto implica un trabajo continuado que representa un consumo de recursos, y que obviamente afecta al rendimiento del equipo.

Esto es así porque dicha solución trabaja realizando múltiples operaciones de llamada-respuesta, y de lectura y escritura, mientras se ejecuta el juego, todo con el objetivo de comprobar que no ha sido vulnerado.

En efecto, está comprobado que Denuvo consume recursos y que tiene un impacto negativo en el rendimiento de los juegos que lo utilizan. Dicho impacto se divide en varios frentes, entre los que se incluyen:

Menos rendimiento bruto , sobre todo a nivel de FPS (fotogramas por segundo) mínimos.

, sobre todo a nivel de FPS (fotogramas por segundo) mínimos. Tiempos de carga más elevados , sobre todo al utilizar unidades HDD en lugar de SSD.

, sobre todo al utilizar unidades HDD en lugar de SSD. Mayor consumo de la CPU , que en algunos casos puede llegar a ser alarmante. Basta recordar lo ocurrido con el ya citado Assassin´s Creed Origins.

, que en algunos casos puede llegar a ser alarmante. Basta recordar lo ocurrido con el ya citado Assassin´s Creed Origins. Latencias elevadas que pueden acabar produciendo pérdidas de sincronización graves en la generación de fotogramas por segundo.

Si ponemos todo esto en conjunto la conclusión es clara, Denuvo no gusta a los jugadores porque afecta negativamente a los juegos y no ofrece ningún beneficio a cambio, no hay más.

Denuvo y publicadoras: una cuestión de ingresos

Sabemos qué es Denuvo, cómo funciona y por qué no gusta a los jugadores. También sabemos que no es perfecto y que al final siempre acaba siendo vulnerado, una realidad que nos lleva irremediablemente a hacernos una pregunta: ¿por qué lo utilizan entonces publicadoras y desarrolladores?

La explicación no es difícil de entender. El objetivo de Denuvo es proteger a los juegos de estreno durante la primera etapa de su lanzamiento, que es, por lo general, cuando se produce el mayor pico de ventas y cuando más daño puede hacer la piratería del mismo. Esa es la meta de este sistema, ofrecer una protección eficiente a corto plazo.

No importa si Denuvo cae a los tres o cuatro meses, habrá cumplido su objetivo de prevenir la piratería durante esa primera etapa de lanzamiento. Sin embargo, el problema está en que esto no siempre ocurre. Ya hemos visto casos en los que Denuvo ni siquiera ha podido proteger un juego durante un día completo, así que su utilidad real sigue en tela de juicio, y con razón.

Es cierto que utilizar este sistema hace que sea más complicado piratear un juego, incluso aunque existan herramientas para hacerlo y vulnerar Denuvo, y que ello aleja a los jugadores menos experimentados, pero al mismo tiempo les perjudica. Comprar un juego y encontrarse con una herramienta “inútil” que no aporta nada y que afecta negativamente a la experiencia de uso no es plato de buen gusto, máxime cuando nos encontramos, encima, en una etapa en la que la optimización de muchos juegos en PC brilla por su ausencia. Sí, hay excepciones, como el genial Resident Evil 2, pero son la excepción que confirma la regla.

¿Todo el mundo usa Denuvo?

No, por fortuna no todos los desarrolladores/publicadores utilizan Denuvo, y de hecho muchos de los que lo han utilizado han acabado eliminándolo cuando ha dejado de ser efectivo. Esto, unido a los juegos que lo utilizan pero que han sido crackeados, ha permitido realizar numerosas comparativas que confirman ese impacto negativo en el rendimiento al que hemos hecho referencia.

Podríamos entrar a discutir si es una cuestión de consumo de recursos inherente a Denuvo o si se trata de una mala integración en el código de los juegos por parte de los desarrolladores, pero viendo cómo trabaja esta herramienta y su diseño “estándar” para ofrecer una alto grado de compatibilidad la conclusión más sensata es pensar que las operaciones que realiza Denuvo son las culpables del consumo de recursos, y que no tienen nada que ver con la integración ni con el desarrollo del juego.

Como anticipamos también hay desarrolladores que no utilizan Denuvo. CD Projekt Red es uno de los más conocidos y ha dado ejemplo con The Witcher 3, su proyecto más importante hasta que se produzca el lanzamiento de Cyberpunk 2077. A pesar de no haber utilizado Denuvo en The Witcher 3 sus ventas han sido fantásticas, y la razón es simple, se trata de un juego sobresaliente con el que han sabido ganarse a los jugadores.

También hay plataformas de distribución de videojuegos en formato digital, como Good Old Games, que solo ofrecen contenidos sin ningún tipo de sistema de protección. Esto significa que una vez que compramos el juego y lo descargamos es nuestro, podemos moverlo libremente y ejecutarlo en tantos equipos como necesitemos. Dicho de una manera más simple, podremos disfrutarlos como queramos, sin ningún tipo de limitación.

¿Realmente es necesario usar Denuvo?

Es una pregunta complicada. Bajo mi punto de vista Denuvo es un lastre innecesario del que tanto desarrolladoras como publicadoras deberían olvidarse, no solo porque su efectividad está totalmente en entredicho, sino porque además afecta negativamente a los videojuegos a los que protege, y esto puede atribuirles una mala prensa que no tendrían si hubieran llegado sin Denuvo.

Al mismo tiempo Denuvo es un sistema que genera rechazo entre los jugadores, y representa un gasto que tanto desarrolladoras como publicadoras podrían aprovechar para vender sus juegos a un precio inferior. Esto sería mucho más atractivo para el gran público.

Estoy firmemente convencido de que la mejor forma de luchar contra la piratería y de ganarse el respeto de los jugadores no es utilizar Denuvo, ni acompañarlo de otras herramientas para blindar el juego aunque la optimización sea de pena. La mejor forma de luchar contra la piratería es lanzar juegos interesantes, bien terminados y optimizados que tengan, además, un precio razonable.

No estoy diciendo una locura, la idea se resume en lanzar juegos de calidad a precios razonables para frenar la piratería, no hay más. Si no cumplimos ese mínimo y saturamos el mercado con refritos de entregas anteriores manteniendo un precio de 60 euros es normal que los jugadores se cansen, pero no podemos culpar en este caso a la piratería, sino a los desarrolladores/publicadores, que no están haciendo bien su trabajo.