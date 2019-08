La privacidad es uno de los aspectos más cuestionados de Windows 10. Microsoft ha tenido que lidiar aquí con las quejas de muchas personas e instituciones y ha respondido con la implementación de más opciones y más transparencia, pero ni aún consigue librarse de las críticas.

El hecho de que las preocupaciones en torno la privacidad de Windows 10 sigan ahí y con fuerza tendría que preocupar a Microsoft, no tanto por los colectivos y particulares dedicados a la defensa de la privacidad, sino por el hecho de que los tribunales de algunos países de la Unión Europea estén empezando a mover fichar para aclarar el asunto y posiblemente depurar responsabilidades.

Después de pedir a Microsoft la realización de modificaciones para fortalecer la privacidad de Windows 10, la Agencia Neerlandesa de Protección de Datos (DPA) ha solicitado una investigación a la Comisión de Protección de Datos Irlandesa (DPC), siendo esta última el principal regulador de la privacidad ofrecida por el gigante de Redmond debido a que la corporación tiene su sede comunitaria en República de Irlanda. La nueva petición se basa en que la DPA ha encontrado “nuevas instancias potencialmente ilegales de procesamiento de datos personales.”

La DPA ha reconocido que en un principio se cumplieron los acuerdos a los que llegó con la compañía, pero ha visto que “la verificación también reveló que Microsoft está recopilando de forma remota otros datos de los usuarios. Como resultado, Microsoft sigue incumpliendo potencialmente las reglas de privacidad.”

Si bien de momento no se tienen los detalles completos sobre estas nuevas acusaciones, la agencia neerlandesa ha comentado que la compañía recopila datos de diagnóstico y que no son de diagnóstico, y que su intención es saber si es necesario la recopilación de datos que no son diagnóstico y si los usuarios están debidamente informados al respecto. Mediante la elaboración un informe más detallado intentará aclarar si ha podido haber hasta una violación del GDPR.

Microsoft ha respondido en declaraciones para TechCrunch que han sido informados por las autoridades neerlandesas sobre las preocupaciones en torno a la protección de los datos ofrecida por Windows 10, Windows 10 Home y Pro, además de haber mostrado su predisposición para colaborar con la investigación solicitada a la DPC. También ha defendido su anterior colaboración con la DPA y la introducción más opciones en Windows 10 para ofrecer una política de privacidad más transparente.

La preocupación sobre la privacidad de Windows 10 es un tema que viene de lejos. A Microsoft le conviene mostrarse colaborador ante las duras autoridades europeas, que hacen cumplir una exigente legislación aprobada y proveniente de las instituciones de la Unión Europea.