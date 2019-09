Super Smash Bros. Ultimate arrasa en los Japan Game Awards 2019

TGS 2019. El final del Tokyo Game Show 2019 celebrado la semana pasada en Japón, además de diversos anuncios y nuevos tráilers, nos ha dejado una última noticia de interés: la entrega de premios más importantes del país y una de las más destacadas del mundo, viniendo de una de las cunas de los videojuegos.

Hablamos de los Japan Game Awards 2019 y el triunfador indiscutible de la velada no ha sido otro que Super Smash Bros. Ultimate, el título de Nintendo Switch que más aplausos se ha llevado desde que la consola se estrenase con el fuera de serie The Legend of Zelda: Breath of the Wild hace ya dos años y medio.

De hecho, el juego de lucha de la gran N ha arrasado en el certamen como ningún otro, alzándose como el mejor en cuatro de las ocho categorías y compartiendo una quinta con otros títulos premiados. Si además contamos a Nintendo Labo como otro de los ganadores, queda claro quién manda en el país del sol naciente.

A continuación, la lista completa de los ganadores de los Japan Game Awards 2019:

Gran Premio

Super Smash Bros. Ultimate

Premio especial

Nintendo Labo

Premio a las mejores ventas

Super Smash Bros. Ultimate

Premio al mejor producto japonés

Super Smash Bros. Ultimate

Premio al mejor producto extranjero

Red Dead Redemption 2

Premio del Ministerio de Economía, Comercio e Industria

Super Smash Bros. Project Team

Premio al mejor diseño

Astro Bot: Rescue Mission

Premios a la excelencia