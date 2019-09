«Te veo» Jake Sully (Avatar, 2009)

La movilidad siempre ha sido uno de los reflejos del progreso del hombre y se ha convertido en un elemento fundamental para el desarrollo. Pero por el camino la movilidad también ha encontrado sus escollos como la futura escasez de materia prima para el combustible de los motores y más recientemente los problemas de contaminación que amenazan con agravar fenómenos como el del cambio climático.

Ficha técnica del Toyota Yaris Hybrid GR Sport

Fabricante: Toyota

Modelo: Yaris

Motor y acabado: 100H GR Sport

Potencia: 75 CV (motor de gasolina) + 61 CV (motor eléctrico) (101 CV)

Velocidad 165 Kmh

Aceleración 0-100: 11,8s

Largo/ancho/alto: 3945/1695/1510 mm

Potencia máxima RPM: 101 CV a 4.800 RPM

Par máximo Nm/RPM:111/3600-4400 + 169 Nm (motor eléctrico)

Caja de cambios: e-CVT

Precio: 19.000 euros

El sector de la automoción, como hemos mencionado muchas veces, se encuentra frente a una compleja encrucijada en la que el desafío es mantener o aumentar la capacidad de movilidad personal de las personas de forma sostenible y sin perjudicar al medio ambiente. Una de las soluciones propuestas hace ya bastante tiempo es la de los propulsores híbridos, que conjugan un motor eléctrico y uno de explosión. Solución que se ha convertido en tan importante que ha llegado a la competición de Fórmula 1.

Pionera

Una de las pioneras en esta propuesta es sin duda Toyota, que con su Prius se posicionó como pionera de la apuesta híbrida eléctrica. Poco a poco la empresa japonesa ha ido diversificando sus propulsores ofreciendo distintas versiones para equipar modelos con distintos tamaños. Esto lo hemos podido ver con los nuevos Corolla, que equipan las últimas versiones de estas motorizaciones híbridas, pero también con el Yaris que hemos podido probar, con una motorización más antigua pero eficiente.

Es una propuesta interesante de Toyota que apuesta por la solución híbrida eléctrica para la movilidad urbana en un momento en el que la competencia en este ámbito de movilidad empieza a estar poblada de muchas alternativas a los motores alimentados exclusivamente por combustibles fósiles.

El Yaris de Toyota es la alternativa híbrida urbana quizás más racional de la empresa japonesa, he hecho hemos podido probar tanto la versión del 2015 como la del 2017. En este caso sin embargo el test lo hemos realizado con una variante que luce la etiqueta GR-Sport que supone una serie de modificaciones en el aspecto del coche que le dan un look más agresivo.

Look deportivo en el Toyota Yaris Hybrid GR Sport

El color blanco de la carrocería se combina con elementos exteriores «racing» como la parrilla en color negro con un detalle rojo por encima del faldón delantero o las carcasas de los retrovisores también en color negro. El fondo de los faros antiniebla, el techo y el alerón también en ese color además de unas llantas de 17 pulgadas especiales diseñadas para este modelo que en conjunto le dan un look más dinámico a este pequeño japonés.

En el interior también se notan los cambios con un volante deportivo con la etiqueta de la versión y asientos también con el logotipo GR bordado en ellos. Éstos además tienen un diseño deportivo al que han incorporado una sujección lateral para que contenga mejor la espalda de conductor y acompañante en las curvas. También se ha cambiado el diseño del pomo del cambio, aunque sigue estando al descubierto el recorrido del mismo.

Por lo demás el interior es parecido al Yaris que probamos anteriormente, con acabados muy dignos para un coche de sus características. Además de el exterior y algunos detalles internos Toyota ha incorporado algunos retoques en la suspensión y amortiguadores para dar más estabilidad en curva a esta versión.

Pinceladas deportivas

Aunque Toyota ha querido dar algún toque deportivo al aspecto y al comortamiento del chásis del coche, no ha variado la mecánica que sigue entregando 101 caballos resultado de combinar el motor de 75 caballos de gasolina con uno eléctrico de 61. Tampoco se han cambiado los ajustes del cambio, con un comportamiento más propio de un uso urbano que de carretera.

Sin selectores para que podamos apurar más las marchas o la presencia de un modo deportivo para el cambio nos quedamos sin herramientas para buscar los límites del coche que nos llevará con parsimonia y de forma muy eficaz en ciudad y de forma tranquila también en carretera por lo que las emociones, a pesar del aspecto deportivo del coche, o son demasiado intensas.

Para notar los cambios realizados en el chásis tendremos que acudir a carreteras con curvas en las que no sea necesaria tanta potencia para negociarlas a cierta velocidad. En esos momentos sí podemos apreciar las suspensiones algo más rígidas y la sujección de los asientos. Por el contrario no hemos notado demasiada incomodidad en terrenos bacheados por esos cambios.

Conclusiones

Aún en esta versión con espíritu más deportivo, el Yaris híbrido sigue siendo un coche realmente práctico, con un consumo bajo en ciudad, ruidoso si buscamos las cosquillas y con una caja de cambios automática que no invita a la velocidad y da siempre la impresión de revolucionar el motor más de lo necesario, hecho que se desmiente al comprobar la eficiencia de los consumos.

El look racing está bastante conseguido aunque en realidad es bastante discreto. En cualquier caso puede ser interesante para el comprador que busque esta estética o quiera distinguirse del resto de versiones de la gama. En definitiva sigue siendo uno de los coches urbanos más racionales y prácticos que podemos comprar… en este caso con una pizca de pimienta.