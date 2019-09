Google Maps comienza a probar el modo incógnito en móviles

Presentado a comienzos de este año durante la conferencia de desarrolladores Google I/O, finalmente la compañía parece estar probando ya la inclusión del novedoso modo incógnito de Google Maps en la aplicación para móviles.

Así lo han adelantado desde la web XDA Developers, con un corto vídeo en el que muestran la facilidad de uso del mismo. Y es que tan solo tendremos que pinchar sobre nuestra foto de usuario para poder ver la nueva opción de privacidad, que abrirá de nuevo la aplicación en modo incógnito en sólo un clic.

Google Maps Incognito Mode is now in testing. This was announced by Google back at Google I/O 2019: https://t.co/7khtC4W6Cy pic.twitter.com/ShVUDxLbW9

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 18, 2019