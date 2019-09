Nintendo Switch Lite ya está disponible en España

Filtrada hace meses bajo el escepticismo de muchos fans, finalmente se ha lanzado la nueva Nintendo Switch Lite, una versión reducida y de una única pieza de la actual consola portátil de Nintendo.

Ligeramente más pequeña y equipada con una pantalla de 5,5 pulgadas, la Nintendo Switch Lite entra en la familia como una alternativa perfecta para los jugadores que se centran en la portabilidad, con un peso notablemente más ligero de sólo 275 gramos.

Pero la diferencia más notable con respecto de la Nintendo Switch es la orientación total hacia el juego portátil, optando así por la integración de los controladores en la propia estructura de la consola.

Sin embargo, esta nueva funcionalidad portátil tendrá también sus desventajas. Y es que si bien podremos jugar sin problemas a la mayor parte de los títulos estrenados actualmente, existen algunos títulos que no son 100% compatibles con el modo portátil de la consola. Y el que la Nintendo Switch Lite no contará con un soporte, por lo que no podrá conectarse al televisor.

Las consecuencias más leves se quedarán en la pérdida de algunas funcionalidades como la vibración HD o la cámara infrarroja, pero en algunos casos podría implicar que tengamos que recurrir obligatoriamente al uso de unos mandos Joy-Con adicionales.

No obstante, el resto de funcionalidades seguirán intactas, manteniendo las conexiones Wi-Fi, Bluetooth y NFC, además de una entrada de carga mediante USB-C. Además, la nueva consola será compatible con las opciones de multijugador online y local con el resto de usuarios que tengan la Nintendo Switch original.

Así pues, ya podemos encontrar la Nintendo Switch Lite disponible a través de la propia web de Nintendo y en otros distribuidores, disponible en tres nuevos colores a elegir entre amarillo, gris claro y turquesa, y bajo un precio base de 219,99 euros.