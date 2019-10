ZOTAC confirma la gráfica NVIDIA GTX 1660 Super

Por lo demás, el tratamiento «Super» debe abarcar un ligero overclock como hemos visto en otras series, si bien no pensamos que sea un salto tan importante como en modelos como la RTX 2060 y las prestaciones de su modelo Super.

Sin cuadro de características conocido y sin presentación oficial de NVIDIA, la mención de la memoria GDDR6 en la caja del producto confirma que se trata de la nueva variante ya que es el mayor cambio frente a las GTX 1660 estándar que montan GDDR5. A medida que cae el precio de la memoria GDDR6, tiene sentido que el gigante verde la use en su pila de productos como una forma relativamente económica de mejorar el rendimiento.

No es el único lanzamiento que esperamos del gigante verde y una GTX 1650 Ti también apunta en medios especializados para cubrir el hueco existente entre la GTX 1650 original y la GTX 1660. Unas y otras están destinadas a reforzar catálogo de gama media frente a una AMD que -de momento- no ha logrado reducir el dominio de NVIDIA en gráficas como sí ha logrado en procesadores frente a Intel. No sabemos precios de los dos modelos que a corto plazo va a lanzar el gigante verde.