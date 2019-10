Novedades VOD 42/19: ‘The Loundromat: dinero sucio’, los ‘Papeles de Panamá’ en versión Netflix

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y más sitios, como es el caso, con un par de lanzamientos inesperados en YouTube Originals y Facebook Watch. Lo más interesante, sin embargo, es lo que traen las demás, en una lista liderada por…

Netflix

En efecto, una semana más es Netflix la que se lleva el gato al agua y cómo no hacerlo, cuando publica material como churros. Ergo, tiene más posibilidades de acertar con algo.

The Laundromat: Dinero sucio

Lo más destacado de la semana es sin duda esta The Laundromat: Dinero sucio, que a medio camino entra la denuncia y la comedia, parece no estar dejando del todo contenta a la crítica especializada. La película trata del famoso caso d los ‘Papeles de Panamá’, un escándalo que salpicó a muchas personalidades a nivel mundial hace un par de años. Pero si destaca, es por ser la nueva obra de Steven Soderbergh (Ocean’s Eleven y sucesivas, Traffic, Contagio y un largo etcétera) y, sobre todo, por el reparto reunido, de Meryl Streep a Gary Oldman, Antonio Banderas, David Schwimmer…

Cómo vivir contigo mismo

Netflix lo ha vuelto a hacer: reclutar una cara conocida, la de Paul Rudd (Ant-Man) en esta ocasión, para liderar no una película, sino una serie, Cómo vivir contigo mismo, que a priori recuerda bastante a aquel El sexto día de Arnold Schwarzenegger, pero con un tono diferente y sin tantas explosiones. No se puede tener todo.

Al borde de la realidad

Y tan cercanos como estamos a la celebración de Halloween, comienzan a llegar los contenidos de terror. La segunda temporada de Al borde de la realidad sigue por lo tanto donde lo dejó la primera, con una serie de «experiencias reales» reconstruidas para meterle el miedo en el cuerpo al espectador.

Eli

Con las mismas llega Eli, una nueva película de terror de las que verás una vez y no más, sobre un niño con una enfermedad autoinmune que ingresa en un siniestro sanatorio. La nota de interés la pone Lili Taylorm, una veterana en el género desde que interpretase su ya clásico papel de Nell en The Haunting.

Más contenidos exclusivos:

Avlu: El patio (T1), serie turca de drama.

(T1), serie turca de drama. Baby (T2), la Élite italiana, un poco más subida de tono, pero igual de estúpida.

(T2), la Élite italiana, un poco más subida de tono, pero igual de estúpida. Diecisiete , drama español sobre un niñato y sus problemas.

, drama español sobre un niñato y sus problemas. Fuera de radar (T1), serie juvenil india.

(T1), serie juvenil india. La casa de las flores (T2), culebrón mexicano, pero bien considerado.

(T2), culebrón mexicano, pero bien considerado. Los fantasmas de Sugar Land , documental sobre extremismo islámico en Estados Unidos.

, documental sobre extremismo islámico en Estados Unidos. Martin Matte: La vie, la mort…eh la la..! , monólogo de humor canadiense.

, monólogo de humor canadiense. My Country: The New Age (T1), serie coreana de época de aventuras.

(T1), serie coreana de época de aventuras. Park Na-rae: Glamour Warning , especial de monólogos de humor coreanos.

, especial de monólogos de humor coreanos. Selección antinatural (T1), serie documental de ciencia.

(T1), serie documental de ciencia. Suburbanos , drama social francés.

, drama social francés. Tell Me Who I Am , documental sobre dos gemelos, la pérdida de memoria de uno y un oscuro secreto familiar.

, documental sobre dos gemelos, la pérdida de memoria de uno y un oscuro secreto familiar. Toon (T2), sitcom holandesa.

(T2), sitcom holandesa. Upstarts , drama indio.

, drama indio. Wounds, y otra más de terror, aunque le están dando tantos palos que…

Nuevos capítulos:

Rhythm + Flow (T1)

The Good Place (T4)

Vagabond (T1)

When the Camellia Blooms (T1)

Entra en catálogo:

A Silent Voice

Andes mágicos (T1)

Club 57 (T1)

Geostorm

Gravity

Jumanji: Bienvenidos a la jungla

Kara Para Ask (T1)

League of Legends: Orígenes

Los gemelos golpean dos veces

Plan Coeur (T2)

Superagente 86. De película

The Deep (T1)

The Game Changers

Una casa de locos

HBO

De HBO esperamos un par de estrenos interesantes antes de despedir el año, pero mientras tanto, una serie nueva y dos que regresan con nueva temporada.

Buscando a Alaska

Buscando a Alaska es la novedad, una serie para adolescentes en tono de drama que HBO se ha agenciado del catálogo de Hulu.

La vida secreta de las parejas

Por otro lado, regresa con su segunda temporada La vida secreta de las parejas, serie de drama calentorro brasileña cuyo título ya te indica por dónde van los tiros.

Embrujadas

HBO también estrena este semana la segunda temporada de Embrujadas, el remake de la serie clásica al que se le presume poca vida por delante, a juzgar por las críticas.

Nuevos capítulos:

All American (T2)

Batwoman (T1)

Ballers (T5)

El padrino de Harlem (T1)

Get Shorty (T3)

Legacies (T2)

Mayans M.C. (T2)

Mr Inbetween (T2)

Our Boys (T1)

Pico De Neblina (T1)

Room 104 (T3)

Stumptown (T1)

Succession (T2)

Supergirl (T5)

The Deuce (T3)

The Righteous Gemstones (T1)

Entra en catálogo:

American Pie: El reencuentro

Destino oculto

Dorothy and the Wizard of Oz (T1)

El principito

Geostorm

Hellboy

Kick-Ass 2

La Estatua de la Libertad: Madre de exiliados

Oblivion

Sin City (Ciudad del pecado)

Stoker

Amazon Prime Video

De Amazon Prime Video también esperamos lanzamientos interesantes antes de que termine el año, especialmente los fans de la ciencia ficción, pero haber novedades, haylas, y no solo como relleno de catálogo.

Modern Love

El estreno más destacado de la plataforma es Modern Love, una serie de comedia romántica que parecía aspirar a mucho por el inmenso reparto que la nutre, pero que la crítica está tratando de manera muy irregular. Entre otras estrellas por ahí andan Anne Hathaway, Andy García, Sofia Boutella, Cristin Milioti, Shea Whigham, Dev Patel…

The Purge

Pero si no te van los amoríos y prefieres la violencia sin sentido, la segunda temporada de The Purge ha llegado a Amazon Prime Video, eso sí, a capítulo por semana. Pero no hay mal que por bien no venga y a diferencia de con la primera, llega con subtítulos y doblaje. Parece que van aprendiendo.

Entra en catálogo:

A silent voice

Apocalipsis en Los Ángeles

Austin Powers: Misterioso agente internacional

Babylon (T1)

Bandidos Americanos

Barbie, el carnicero de Lyon

Desayuno en Plutón

Dulcinea

Efecto global

El Gordo y el Flaco (Stan & Ollie)

El caso Wanninkhof (miniserie)

El diario secreto de Hannah (T1-T2)

El lugar de la ejecución (miniserie)

K-Pax: Un universo aparte

La canción de Leanna

La gran huida

La usurpadora (T1)

Las reglas del juego (T3-T4)

MMA Love Never Dies

Michael Jackson: Chase the Truth

Otro Verano

Pacific Rim: Insurrección

Salvando a Zoë

Sin rodeos

The Extraordinary Tale of the Times Table

Timecop, policía en el tiempo

Táu

Una suegra muy ardiente

Yo acuso

YouTube Originals – ‘Impulse’ (T2)

Como sorpresas de esta semana, las que traen las cadenas de VOD más sui generis, léase YouTube Original, que regresa a la vida con la segunda temporada de Impulse, a caballo entre la ciencia ficción y el tan manido género de superhéroes, pero del tipo drama con inadaptados sociales. Al menos, la crítica le da el ok.



Facebook Watch – ‘Limetown’

También reaparece en escena Facebook Watch, el servicio del gigante social, con una miniserie de estreno: Limetown, basada en un pódcast de la American Public Radio sobre una investigación en torno a una misteriosa desaparición masiva. Esta, además, la puedes ver gratis.