Intel ha tenido que cambiar de estrategia tras la llegada de Ryzen al mercado de consumo general. Durante años procesadores de cuatro núcleos se habían mantenido durante años como el estándar en dicho mercado, una realidad que AMD cambió por completo con los Ryzen de primera generación, y que obligó al gigante del chip a ampliar el conteo de núcleos de sus Core i3, Core i5 y Core i7.

El cambio ha sido muy marcado. Los procesadores Core i3 serie 7000 contaban con dos núcleos y cuatro hilos, los Core i5 serie 7000 venían con cuatro núcleos y los Core i7 7000, que eran el tope de gama en consumo, sumaban cuatro núcleos y ocho hilos. Ryzen subió el listón llevando los seis núcleos y doce hilos a la gama media y los ocho núcleos y dieciséis hilos a la gama alta, y lo mejor es que fue capaz de completar ese movimiento sin que los precios de venta fueran un problema.

No hay duda de que Intel no esperaba esa reacción por parte de AMD, una compañía que había quedado maltrecha tras el fracaso de Bulldozer. Durante los últimos dos años el gigante de Santa Clara no ha terminado de dar una respuesta clara a Zen, y tras el golpe que ha recibido con la llegada de los Ryzen 3000 ha quedado constancia de que ahora mismo es AMD la que dispone de la arquitectura más equilibrada en relación rendimiento, consumo y precio.

Con el lanzamiento de los procesadores Core 8000 quedó patente que Intel notaba la presión. Los Core i3, Core i5 y Core i7 de dicha serie aumentaron el conteo de núcleos de forma significativa (cuatro y seis respectivamente), y los Core 9000 también han mejorado su potencial multihilo en los modelos Core i7 y Core i9, que cuenta, respectivamente, con ocho núcleos y ocho hilos y ocho núcleos y dieciséis hilos.

Para responder a los Ryzen 3000 el gigante del chip está ultimando el lanzamiento de los procesadores Comet Lake S, una generación de transición que promete ser la última fabricada en proceso de 14 nm. Los Core serie 10000 estarán basados en dicha arquitectura, y según varias filtraciones recientes Intel ha decidido extender el HyperThreading a sus procesadores Core i3 y Core i5, un movimiento muy curioso ya que nos dejaría las siguientes configuraciones:

Core i3 10000: cuatro núcleos y ocho hilos.

Core i5 10000: seis núcleos y doce hilos.

Core i7 10000: ocho núcleos y dieciséis hilos.

Core i9 10000: diez núcleos y veinte hilos.

Si esto se acaba confirmando (tiene toda la pinta de que sí) los Core i3 10000, que serán la gama baja de la nueva generación de Intel, tendrán la misma configuración de núcleos e hilos que los Core i7 7700 que fueron, hasta hace poco más de dos años, lo más potente del gigante del chip en el mercado de consumo general.

Esa sencilla comparativa nos permite entender la evolución que hemos vivido desde que ha llegado Ryzen al mercado. Intel estaba muy cómoda sin competencia y los cuatro núcleos se habían «enquistado» en el mercado, un escenario que, como vemos, ha cambiado por completo en muy poco tiempo.

Los procesadores Comet Lake S no traerán ningún aumento real en términos de IPC frente a las generaciones actuales (Core 8000 y Core 9000), así que las mejoras de rendimiento que ofrezcan traerán causa de un amento de las frecuencias de trabajo y del número total de núcleos y de hilos. En la imagen que os dejamos al final podéis ver un listado completo de los procesadores que formarán, en teoría, la serie Core 10 de Intel para escritorio, sus especificaciones y sus precios de venta.

Los Core i3, Core i5, Core i7 y Core i9 serie 10 utilizarán un nuevo SoC

Como hemos comentado en ocasiones anteriores la nueva generación de procesadores de Intel utilizará un nuevo SoC y los nuevos chipsets serie 400, lo que significa que aquellos que quieran actualizar su equipo tendrán que comprar una placa base nueva, algo que ya ocurrió en la transición que se produjo de los procesadores Core serie 7000 a los Core serie 8000.

Intel ha adoptado un ciclo de renovación de placas base cada dos generaciones, salvo contadas excepciones, una tendencia que refuerza los rumores que aseguran que el gigante del chip lanzará otra generación en 14 nm en algún momento de 2021, y que será compatible con las placas base LGA1200 que utilizarán los procesadores Comet Lake. Son rumores, pero lo cierto es que no carecen de sentido.

La llegada de los procesadores Ice Lake S supondrá el salto a los 10 nm y cambios importantes a nivel de arquitectura y de rendimiento, así que podemos dar casi por seguro que estos chips necesitarán de una nueva placa base para funcionar. Si nos paramos a pensar un poco todo encaja, Comet Lake S en 2020 (14 nm++), Rocket Lake S (14 nm+++) en 2021 y finalmente Ice Lake S (10 nm) en 2022.

Intel confirmó en su momento que sigue realizando progresos importantes en el desarrollo de sus procesadores de 10 nm para escritorio, pero está claro que habrá nuevos retrasos y que los planes que vimos en su momento en esta noticia no se acabarán cumpliendo. Sunny Cove, basada en el proceso de fabricación de 10 nm, no llegará a finales de 2019, y por tanto todos sus derivados posteriores (Willow Cove) tampoco aterrizarán en 2020.

Habrá que esperar a ver cómo evoluciona la estrategia de Intel en los próximos trimestres, pero de momento está claro que habrá, como mínimo, una nueva generación de procesadores serie S fabricados en 14 nm++, la serie Comet Lake. A partir de ahí veremos si se confirma la llegada de Rocket Lake S o si por el contrario debuta por fin Ice Lake S.