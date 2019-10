Deadpool 3 podría llegar antes de lo que pensamos

Tras el final de Vengadores los fans de los superheroes nos hemos quedado con un gran vacío en nuestro interior. Pero si hay uno al que echamos especialmente de menos es al irreverente Deadpool.

La compra de Marvel por parte de Disney hizo que mucho desconfiaran. ¿Qué pasaría con Deadpool ahora que le había comprado Mickey Mouse? Está claro que Wade Wilson no entra dentro de los cánones de Disney, sus películas están clasificadas para público adulto debido a su lenguaje y a sus escenas de violencia explícita.

Pero una foto de Ryan Reynolds, el protagonista, visitando los estudios Marvel, ha hecho saltar todas las alarmas. ¿Se pondrá finalmente en marcha la película?

Los guionistas, Rhett Reese y Paul Wernick, fueron preguntado en una entrevista el la web Fandom y respondieron que todo estaba en manos de Kevin Feige, jefe creativo de Marvel. «Cuando Kevin diga que es la hora, será la hora. Puede ser dentro de un año, dentro de seis meses o dentro de tres años«. De primeras puede parecer que estas declaraciones no dicen nada, pero Wernick añadió que cuando están preparados para cuando Ryan les llame y les diga «vamos a hacerlo«. Lo que sí confirmaron es que las siguientes películas de Deadpool mantendrían la calificación para adultos. Es decir, la personalidad del antiheore no se vería afectada por la compra de Disney.

La confirmación de que la película está en marcha podría verse en las escenas post créditos de Thor: Love and Thunder, según filtró We Got This Covered, que se estrena el 5 de noviembre de 2021.

Deadpool era uno de los superhores que pertenecían a la Fox, que ahora también pertenece a Disney. Por eso los únicos héroes que hemos podido ver acompañando a Wade Wilson han sido los jóvenes mutantes. Ahora, con todo Marvel bajo el control de Disney (salvo Spiderman, de momento) por fin podremos ver crossover entre todos los superhéroes de la Casa de las Ideas.