Xbox Scarlett será oficialmente compatible con los controladores de Xbox One

Microsoft siempre ha intentado ofrecer un buen soporte en su división de consolas Xbox. Con el fin de facilitar la transición de los usuarios a Xbox Scarlett, la consola next gen del gigante de Redmond será compatible con los controladores de Xbox One.

Esto puede venir bien a los usuarios desde distintos puntos de vista. Lo primero es que si se está demasiado acostumbrado a usar el mando de la actual generación, no será necesario realizar ninguna transición para adaptarse al controlador de Xbox Scarlett, pudiendo guardar el controlador que venga con esta última consola a modo de recambio. Por otro lado, esto abre la puerta a poder disfrutar de partidas multijugador en local sin necesidad de hacer ningún desembolso adicional, ya que los poseedores de una Xbox One tendrán por defecto un mando adicional, aunque esto también deja abierta la posibilidad de que Microsoft venda packs su consola next gen sin mando.

La compañía dirigida actualmente por Satya Nadella ha tenido la costumbre de cuidar la retrocompatibilidad a través de sus líneas de productos, siendo dignos de mención sus movimientos para ofrecer retrocompatibilidad con la Xbox original desde la 360. Sin embargo, este soporte de retrocompatibilidad a nivel de controladores en Xbox Scarlett podría no ser solo un gesto de benevolencia, sino también una maniobra para no perjudicar a los usuarios de controladores Xbox Elite, los cuales no son precisamente barato y cuya sustitución por incompatibilidad forzada podría provocar más de un enojo.

A pesar de la existencia de muchos competidores como el Steam Controller, el hecho de que Microsoft tenga una potente división de consolas y sea la gran dominadora del PC gaming hace que sus controladores sean los más usados, de ahí que existan proyectos como xboxdrv con la intención de que puedan ser utilizados en otros sistemas operativos, entre ellos el “archienemigo” Linux.