Crucial X8 Portable SSD, máxima velocidad en almacenamiento portátil

Crucial X8 Portable SSD es una solución de almacenamiento externa para los que necesiten llevar sus datos a cualquier parte y moverlos con una velocidad estratosférica por encima del Gbyte por segundo.

Las ventajas de las unidades de estado sólido no solo se muestran en unidades internas y en los últimos meses hemos visto soluciones que llevan el almacenamiento externo a otro nivel de rendimiento, añadiendo las ventajas de movilidad e incluso transferencias inalámbricas como vimos en el análisis de WD My Passport Wireless SSD.

Crucial X8 Portable SSD es lo último y más avanzado del integrador especializado en consumo de la compañía Micron y llega con una carta de presentación impresionante: 1.050 Mbytes por segundo en lectura de datos secuenciales gracias a las memorias flash NAND y el uso de la interfaz USB 3.1 (Gen 2).

Bajo el capó, este X8 es esencialmente un SSD NVMe Crucial P1 M.2 conectado a un chip de AsMedia que hace de puente entre USB a PCIe. Su funcionamiento interno es similar a una SSD que usemos en un PC y de hecho, admite el comando TRIM si el volumen está formateado en NTFS.

También admite el sistema de archivos exFAT por lo que puede conectarse a casi cualquier dispositivo (USB 3 o superior), un smartphone, una cámara, tablet o PC sobre cualquier sistema. Aunque no está certificado, Crucial ofrece soporte para que la unidad funcione en consolas como la Xbox One y PlayStation 4.

La unidad tiene el tamaño de un smartphone de 4 pulgadas por lo que puede llevarse a cualquier parte en un bolsillo. Es resistente a caídas desde dos metros y se conecta mediante un puerto externo USB Type-C con un solo cable para energía y datos. Tiene una garantía de tres años. No sabemos precio o disponibilidad, pero es una buena muestra de las soluciones de almacenamiento externo y portátil de última generación.

Por si no necesitas tanto rendimiento, no tienes presupuesto, pero sí necesitas una unidad externa, te recomendamos este artículo práctico donde veíamos cómo aprovechar por muy poco dinero ese viejo disco duro que seguramente tengas libre si has saltado a SSD.