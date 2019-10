El buscador de Google penalizará las webs que usen Flash

Google está decidida a acabar con Flash para que cumpla con su fecha de defunción prevista para el año 2020. Si en el pasado vimos movimientos que han ido arrinconando el uso de dicha tecnología en Chrome (los cuales fueron respaldados por la competencia), ahora el gigante de Mountain View tiene planeado penalizar los contenidos Flash en su buscador.

Lo que hará Google será ignorar el contenido en Flash de la indexación realizada por su buscador, haciendo que las páginas web que todavía usen la tecnología de Adobe resulten penalizadas. Este es otro paso más en la presión que la compañía está ejerciendo contra Flash desde hace tiempo para consolidar a su sustituto, HTML5, que es una especificación abierta que puede ser implementada libremente y sin coste.

Si bien no empezó del todo con buen pie, HTML5 está actualmente consolidado como interfaz de reproducción multimedia por la inmensa mayoría de portales de vídeos y música de Internet, siendo actualmente un sustituto sólido y consolidado de Flash. Por otro lado, durante muchos años la tecnología actualmente propiedad de Adobe se ha mostrado como un mal necesario para dotar a la web de soporte multimedia y algunas posibilidades avanzadas, como los carruseles de previsualizaciones del tipo presente en MuyLinux y MuySeguridad (actualmente funcionan con HTML y JavaScript) y los juegos que tradicionalmente han estado disponibles vía navegador.

¿Por qué Flash era un “mal necesario”? Al contrario de HTML5, Flash es una tecnología privativa, por lo que su código fuente no está disponible. Eso permite a Adobe (y anteriormente Macromedia) decidir qué plataformas soportar y bajo qué condiciones de forma unilateral, lo que puede terminar perjudicando a las plataformas minoritarias como Linux.

Pero más allá de los sistemas operativos soportados, su trayectoria ha sido bastante controvertida debido al gran consumo de recursos que hacía a nivel de ancho de banda y CPU, lo que terminaba mermando de manera notable la autonomía de las baterías de los portátiles de la época. A todo lo mencionado hasta aquí se suma su enorme historial de problemas de seguridad, que convirtieron a Flash en el blanco de las críticas de muchos expertos en seguridad hasta que ha empezado a desaparecer del primer plano mediático (aunque esto no quiere decir que hoy sea una tecnología segura).

Sin embargo, la defunción de Flash no sería pronto una realidad de no ser por los dispositivos móviles, un sector en el que Apple le cerró la puerta en iOS para luego no asentarse como una tecnología que funcionara bien en Android. Aquello fue para muchos el acicate que permitió a HTML5 empezar a ganar terreno hasta su consolidación actual.