El INE realizará un seguimiento de los móviles de toda España durante ocho días

El Instituto Nacional de Estadística (más conocido como INE), ha anunciado que realizará un seguimiento sobre los movimientos de todos los móviles alojados en el territorio español durante un periodo de ocho días divididos entre los próximos meses.

Así pues, se recopilarán datos durante cuatro días laborales, del 18 al 21 de noviembre; el domingo 24 de noviembre; el festivo del 25 de diciembre; y dos días adicionales ubicados en los meses verano, el 20 de julio y 15 de agosto de 2020.

El motivo no es otro que la realización de un estudio sobre los desplazamientos más habituales, las zonas calientes en hora punta, las rutas y hábitos de los viajes vacacionales, e incluso una medición más precisa de la despoblación rural.

Tal y como cabía esperar, no han tardado en surgir las polémicas alrededor de esta iniciativa, dado que se trata de un acuerdo entre Movistar, Vodafone, Orange y el INE realizado sin el consentimiento explícito de los usuarios.

No obstante, se trata sólo de información anónima, ya que el INE sólo recibirá las posiciones de los números de teléfono, pero no tendrá acceso a ningún dato sobre los titulares ni otros alojados por las operadoras. Además, no se trata de una localización exacta, sino que se realizará a través de la triangulación de nuestra posición dentro de distintas áreas y códigos postales.

¿Qué puedo hacer para que no rastreen mi móvil?

Según afirma Telefónica, «en ningún caso se estaría vulnerando dicha norma puesto que, de acuerdo con la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, los operadores de telecomunicaciones están obligados a anonimizar o cancelar estos datos cuando ya no sean necesarios a los efectos de la transmisión de una comunicación y/o de facturación o pago. Los datos que forman parte de este proyecto son anonimizados y por tanto no sería aplicable la normativa de protección de datos, no siendo necesario el consentimiento del usuario para ello«.

No obstante, algunos operadores cuentan con la opciones de ajustes manuales que nos permitirán evitar que estos cedan nuestros datos anonimizados a terceros. Y es que según declaraba el director estratégico de Orange, «todos los operadores disponen de esta opción dentro de su sección de privacidad«.

La forma más sencilla de encontrarla es accediendo desde nuestra cuenta personal a la aplicación o web de la compañía, desde la cual podremos acceder a los permisos concedidos y activar/desactivar la opción de cesión de datos anonimizados.