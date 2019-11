YouTube puede eliminar tu cuenta si no es «comercialmente viable»

Los nuevos términos de servicio para las cuentas de YouTube tienen a algunos usuarios y creadores de contenido muy preocupados sobre lo que puede suceder con ellas en el futuro.

Los nuevos términos del portal de vídeo que entrarán en vigor el 10 de diciembre tiene una sección titulada «Suspensión y cancelación de la cuenta» con el subtítulo «Cancelaciones de YouTube por cambios en el servicio» donde se añade lo siguiente: «YouTube puede cancelar su acceso o el acceso de su cuenta de Google a todo o parte del Servicio si YouTube cree a su exclusivo criterio que la prestación del servicio ya no es comercialmente viable«.

La semana pasada, YouTube comenzó a enviar un correo electrónico a sus usuarios notificándoles estos nuevos términos del servicio. En el correo electrónico, YouTube resume la actualización como una forma de hacer que los términos sean más claros y fáciles de entender. Sin embargo, la redacción de estas nueva claúsulas son confusas y no se menciona en el correo electrónico.

Tal y como está escrito, estos términos generales le dan a YouTube la capacidad de eliminar una cuenta de creadores si suben o transmiten vídeos que, por ejemplo, no generen suficientes ingresos publicitarios.

YouTube is updating their Terms of Service on 10 December, 2019. It presents an awful possibility for the future of creators on the platform. It seems they will be able to terminate your channel if it’s «no longer commercially viable.»https://t.co/UrVpXmq4k5 pic.twitter.com/aHIV3XbsRN

— Kizzume (@Kizzume) November 8, 2019