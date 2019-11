Facebook abre sin permiso tu cámara, pero asegura que no te espía

Durante las últimas dos semanas, los usuarios de Facebook en iOS han estado informado de múltiples casos en los que la aplicación de la red social activaba la cámara trasera de sus terminales sin previo aviso y en segundo plano. Ahora, tras un demasiado largo silencio, la propia compañía ha declarado que no se trata más que de un pequeño error en su aplicación.

Tal y como se puede ver en el siguiente vídeo, cuando los usuarios abrían cualquier contenido a pantalla completa, y siempre y cuando lo cerrasen deslizándolo hacia abajo, el resto de la aplicación quedaría ligeramente desconfigurada, dejando un pequeño borde a través del cual podríamos ver a través de nuestra cámara trasera.

Facebook app on iOS 13.2.2 opens my phone’s rear camera when I open a profile photo swipe down to return (look at the little slit on the left of the video). Is this an app bug or an iOS bug?? @facebook @AppleSupport pic.twitter.com/WlhSXZulqx

Por su parte, algunos de los trabajadores de la red social han comenzado a responder ante las dudas y quejas de los usuarios y medios, asegurando que no se han registrado que se haya guardado ninguna fotografía o vídeo de manera accidental.

De igual manera, también han anunciado que hoy mismo estará disponible una nueva actualización de la aplicación de Facebook en la Apple Store.

We recently discovered our iOS app incorrectly launched in landscape. In fixing that last week in v246 we inadvertently introduced a bug where the app partially navigates to the camera screen when a photo is tapped. We have no evidence of photos/videos uploaded due to this.

— Guy Rosen (@guyro) November 12, 2019