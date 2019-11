Android-x86 permite instalar Android 9 en tu PC

Android-x86 ha publicado las primeras imágenes Release Candidate sobre la base de Android 9.0 y ya están disponibles para ordenadores personales de 32 y 64 bits.

Android-x86 es el proyecto más avanzado para ejecutar Android en ordenadores personales. Y casi la única una vez que el popular Remix OS fue descontinuado para el mercado de consumo y hasta que Google considere fusionar definitivamente Android y Chrome OS en un solo desarrollo, algo que podría llegar en un futuro con Fuchsia OS.

Android-x86 9.0 no solo reajusta el sistema operativo para Android 9 Pie, con uso del núcleo de largo plazo Linux 4.19.80, sino que también trae numerosas mejoras comenzando por el soporte visual y gráfico, como el soporte para la aceleración de hardware OpenGL ES 3.x en sistemas AMD, Intel, Nvidia y QEMU gracias a la última pila de gráficos Mesa 19.0.8, junto con la compatibilidad con OpenGL ES 3.0 a través de SwiftShader para la representación de software en GPU no compatibles. También se ha añadido el soporte experimental de Vulkan para los nuevos chips gráficos de Intel y AMD.

Otras mejoras alcanzan a los códecs acelerados por hardware en dispositivos con tarjetas gráficas Intel HD y G45; soporte para arranque seguro e instalación en disco UEFI; soporte de temas para el gestor de arranque GRUB-EFI, así como soporte para audio, Bluetooth, cámara, Ethernet (solo DHCP), paneles multitáctiles y Wi-Fi.

Incluye un nuevo instalador GUI basado en texto, soporte para el montaje automático de unidades USB externas y tarjetas SD, y soporte para aplicaciones ARM a través del mecanismo de puente nativo, que se puede habilitar en Configuración> Opciones de Android-x86.

Interesante la nueva barra de tareas con lanzador alternativo que admite el modo de ventana libre y coloca un menú de inicio y una bandeja del sistema con aplicaciones recientes en la parte superior de la pantalla. También se ha habilitado la orientación predeterminada en dispositivos sin sensores conocidos y finalmente permitirá que las aplicaciones que trabajan en vertical se ejecuten en un dispositivo apaisado sin necesidad de girar la pantalla.

¿Quieres probar Android-x86?

Android-x86 es una distribución GNU/Linux que puede instalarse de varias maneras, como sistema operativo único, junto a sistemas Windows o Linux o en máquinas virtuales.

Descarga la imagen ISO o RPM de 32 o 64 bits desde FossHub.

En máquinas con Windows, recomiendan usar Win32 Disk Imager para «quemar» las imágenes ISO y crear el medio autoarrancable de instalación, sea un medio óptico o (preferible) un pendrive USB.

En máquinas con Linux puedes usar el comando ‘dd’ en la terminal con la orden «$ dd if=android-x86_64-8.1-r1.iso of=/dev/sdX», donde sdX es el nombre de tu dispositivo USB.

Las imágenes RPM se instalan como cualquier otro paquete en distribuciones como Fedora/Red Hat/CentOS/SUSE.

También se puede instalar en máquinas virtuales con software como VirtualBox, QEMU, VMWare y el Hyper-V de Microsoft.

Android-x86 no es una alternativa real a Windows o Linux, pero es una de las mejores maneras de ejecutar Android en un PC. No debe usarse en máquinas de producción, sino en aquellas destinadas a pruebas o en equipos más antiguos que no uses. ya que Android puede correr con muy bajos requisitos de hardware.