Cada vez estamos más cerca de despedir 2019 y también la década, lo cual da juego a más de un repaso interesante… y nunca mejor dicho, porque de juegos va la cosa. ¿Cuáles han sido los mejores juegos de la década? Vamos a verlo, pero de una manera un tanto sui géneris ya que, ¿dónde está la verdad absoluta cuando de juzgar contenidos emotivos se trata?

Lo cierto es que no hay verdad absoluta al criticar artes como el cine, la música o los videojuegos, pero como a algo tenemos que agarrarnos para crear este tipo de listas, la metacrítica, lo que a priori parece más democrático, es nuestra elección. Lo hacemos además aprovechando que en Metacritic han publicado ya sus recopilatorios con los mejores juegos de la década, pero cambiando las formas.

Mientras que en Metacritic reproducen su top de varias maneras, alguna un poco extraña, nosotros nos hemos dedicado a rastrear los que han sido los mejores juegos de cada año según la media de las notas de la crítica especializada, destacando el título que se lleva la corona y añadiendo otros cinco a modo de menciones especiales para que la representación sea más variada y rigurosa.

En nombre de la variedad también hemos intentado en lo posible no incluir reediciones -muchas de las cuales están muy bien consideradas- u otras fórmulas que hubiesen sido lanzadas en las mismas o diferentes plataformas poco tiempo después, principalmente para no ver los mismos juegos una y otra vez. Por este motivo, tal vez te sorprenda encontrarte con algún título que no te suena o cuya posición te desconcierta.

No obstante, a la lista que hemos confeccionado a partir de lo que recoge Metacritic añadimos al final la suya, recortada a 10 nombres (la de Metacritic es de 50) y, para redondear, los juegos que cada año se llevaron el gran galardón de la industria, los The Game Awards. Así te puedes acoger a la que más te guste y, por supuesto, puedes dejarnos tu opinión en los comentarios. ¿Comenzamos?

Los mejores juegos de la década por años

A continuación, los mejores juegos de la década 2010-2019 según la metacrítica especializada.

2010 – Super Mario Galaxy 2 (Wii)

En 2007 Wii estaba en pleno apogeo y con Super Mario Galaxy tocaron el cielo, por lo que la sorpresa fue que en 2010 volvieran a hacerlo con una secuela nada menos. Pero si el original fue una obra maestra, con Super Mario Galaxy 2 Nintendo consiguió rizar el rizo y, hasta hoy, ningún juego de plataformas en 3D lo ha superado. Y ojo, porque Super Mario Galaxy 2 no queda solo como el mejor juego de 2010: también es -de acuerdo a Metacritic- el mejor juego de la década (¡el único que no funcionaba en alta definición!).

Menciones especiales:

Mass Effect 2 (PC, Xbox 360)

Red Dead Redemption (PS3, Xbox 360)

Starcraft II: Wings of Liberty (PC)

God of War III (PS3)

Super Street Fighter IV (PS3, Xbox 360)

2011 – Batman: Arkham City (PC, PS3 y Xbox 360)

Si a lo largo de la década anterior el británico Christopher Nolan nos había embelesado con sus dos películas de Batman, poco antes de que completase la trilogía llegaba a las tiendas Batman: Arkham City, secuela del también exitoso Batman: Arkham Asylum de Rocksteady Studios y el juego de acción definitivo para los seguidores del superhéroe enmascarado, considerada además como el mejor del año.

Menciones especiales:

The Elder Scrolls V: Skyrim (PC, PS3, Xbox 360)

Portal 2 (PC)

Minecraft (PC)

The Legend of Zelda: Skyward Sword (Wii)

Uncharted 3: Drake’s Deception (PS3)

2012 – Mass Effect 3

Las secuelas siguen dominando la tabla y en 2012 fue el cierre y culmen de la trilogía de ciencia ficción y acción en clave RPG de los maestros BioWare, Mass Effect 3, la que se llevó los laureles. Tampoco es de extrañar porque con las entregas anteriores ya habían demostrado su calidad, pero a la tercera va la vencida que se suele decir y he aquí, game of the year.

Menciones especiales:

Persona 4 Golden (PS Vita)

The Walking Dead (PC, PS3, Xbox 360)

Journey (PS3)

Xenoblade Chronicles (Wii)

Dishonored (PC, PS3, Xbox 360)

2013 – Grand Theft Auto V (PS3, Xbox 360)

Qué decir de Grand Theft Auto V. GTA era ya una franquicia enorme y con su quinta iteración Rockstar Games reventaron una vez más las listas de éxitos… y hasta ahora que dura la pasión de los fans de la saga más macarra de la historia (para PC salió en 2015: así se explica). Sin embargo, es posible que justo con este caso haya quien esté en completo desacuerdo porque en 2013 salió también otro juego que hizo historia, pero solo cabía uno (el otro, a la cabeza de las menciones especiales).

Menciones especiales:

The Last of Us (PS3)

BioShock Infinite (PC, PS3, Xbox 360)

Super Mario 3D World (Wii U)

Rayman Legends (PS3, PS Vita, XBox 360, Wii U)

The Legend of Zelda: A Link Between Worlds (Nintendo 3DS)

2014 – Super Smash Bros. (Wii U)

A juzgar por las listas anuales, 2014 no parece ser el mejor año en la historia de los videojuegos, sobre todo porque el anterior y el siguiente fueron mucho más destacables. Aun así, se lanzaron grandes juegos e, increíble pero cierto, el bluf en el que se convirtió Wii U llegó a colocar un título propio arriba del todo: Super Smash Bros., el clásico de lucha melé que tantas alegrías ha dado a Nintendo.

Menciones especiales:

Dark Souls II (PC, PS3, Xbox 360)

Bayonetta 2 (Wii U)

Velocity 2X (PS Vita)

Shovel Knight (PC, Nintendo 3DS, Wii U)

Dragon Age: Inquisition (PC, PS4, Xbox One)

2015 – Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (PC, PS4, Xbox One)

Para no romper la tónica, el gran juego de 2015 pertenece a otra saga consagrada en el mundo de los videojuegos, y eso que ni siquiera está todo el mundo de acuerdo en que sea su mejor entrega, pero… Kojima firmó con Metal Gear Solid V: The Phantom Pain otro sobresaliente de la acción y el sigilo más cinematográficos y así queda reconocido. Y, como en 2013, el primer puesto está realmente disputado; pero para eso hemos añadido las menciones especiales.



Menciones especiales:

The Witcher 3: Wild Hunt (PC, PS4, Xbox One)

Bloodborne (PS4)

Undertale (PC)

Pillars of Eternity (PC)

3D Gunstar Heroes (Nintendo 3DS)

2016 – Uncharted 4: El desenlace del ladrón (PS4)

¿No da la sensación leyendo esta lista de estar subiendo por montañas, bajando por valles y vuelta a empezar? No es que Uncharted 4: El desenlace del ladrón no sea un juego tremendo, pero incluso aun tratándose de la nueva entrega de una franquicia solvente y consolidad… Pelillos a la mar: Naughty Dog lo bordó por cuarta vez y, con algo menos de brío, lo harían una quinta.

Menciones especiales para:

INSIDE (PC, PS4, Xbox One)

Overwatch (PC, PS4, Xbox One)

Forza Horizon 3 (PC, Xbox One)

Stephen’s Sausage Roll (PC)

Rez Infinite (PS4)

2017 – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch, Wii U)

Como en el caso de Grand Theft Auto V -e incluso en el de The Last of Us, a pesar de que no aparezca como destacado-, The Legend of Zelda: Breath of the Wild es mucho más que «simplemente» el mejor juego del año y, de hecho, de no ser porque Super Mario Galaxy 2 acumula más puntuaciones, sería de facto el mejor juego de la década si a la crítica nos atenemos. The Legend of Zelda: Breath of the Wild es la clásica aventura de Zelda, sí, pero como nunca nadie se hubiese imaginado aun viniendo de Nintendo.

Menciones especiales para:

Super Mario Odyssey (Nintendo Switch)

Divinity: Original Sin II (PC)

Persona 5 (PS4)

What Remains of Edith Finch (PC, PS4, Xbox One)

Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch)

2018 – Red Dead Redemption 2 (PS4, XBox One)

De nuevo, otro título que encaja con lo dicho para el anterior juego y alguno más: Red Dead Redemption 2, otro pelotazo de Rockstar Games cuya andadura comenzó cual GTA en el viejo, lejano y salvaje Oeste, para terminar siendo algo tan atrapante como diferente, muy especialmente con esta secuela. Desde el mes pasado está disponible también para PC, por lo que no será extraño volver a verlo encabezando las listas de los mejores.

Menciones especiales para:

God of War (PS4)

Celeste (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

Dead Cells (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

Into the Breach (PC)

Astro Bot: Rescue Mission (PC)

2019 – Resident Evil 2 (PC, PS4, XBox One)

Como se indica al principio del artículo, hemos intentado incluir solo juegos originales lanzados en su respectivo año para que esto no fuese una repetición continua de nombres… y el remake de Resident Evil 2 es la excepción que confirma la regla. ¿Por qué? Porque, con el permiso de Nintendo y The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Capcom ha creado el mejor remake de la historia.

Menciones especiales para:

Final Fantasy XIV: Shadowbringers (PC, PS4)

Sekiro: Shadows Die Twice (PC, PS4, Xbox One)

Disco Elysium (PC)

Fire Emblem: Three Houses (Nintendo Switch)

Apex Legends (PC, PS4, Xbox One)

Los mejores juegos de la década en lista única

Ya hemos visto la lista por años, pero, ¿cómo quedaría si compitiesen todo a una? Eso lo que han hecho en Metacritic con una lista de hasta 50 juegos que nosotros reducimos a los 10 con las mejores puntuaciones en toda la década (en el enlace podrás ver más jusgos y más listas).

Super Mario Galaxy 2 (Wii, 2010) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, 2017) Red Dead Redemption 2 (PlayStation 4, 2018) Grand Theft Auto V (PlayStation 4, 2014) Super Mario Odyssey (Switch, 2017) Mass Effect 2 (Xbox 360, 2010) The Elder Scrolls V: Skyrim (Xbox 360, 2011) The Last of Us (PlayStation 3, 2013) The Last of Us Remastered (PlayStation 4, 2014) Red Dead Redemption (Xbox 360, 2010)

Los mejores juegos de la década en The Game Awards

Para terminar, volvemos con las listas por año para apuntar lo que han dicho para esta década los premios -de los muchos que hay- más relevantes de la industria: The Games Awards, considerados como los Oscar de los videojuegos y centrados también en el negocio. La lista solo muestra la plataforma con más votos.

2010 – Red Dead Redemption (PS3, Xbox 360)

(PS3, Xbox 360) 2011 – The Elder Scrolls V: Skyrim (PC, PS3, Xbox 360)

(PC, PS3, Xbox 360) 2012 – The Walking Dead (PC, PS3, Xbox 360)

(PC, PS3, Xbox 360) 2013 – Grand Theft Auto V (PS3, Xbox 360)

(PS3, Xbox 360) 2014 – Dragon Age: Inquisition (PC, PS4, Xbox One)

(PC, PS4, Xbox One) 2015 – The Witcher 3: Wild Hunt (PC, PS4, Xbox One)

(PC, PS4, Xbox One) 2016 – Overwatch (PC, PS4, Xbox One)

(PC, PS4, Xbox One) 2017 – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch)

(Nintendo Switch) 2018 – God of War (PS4)

(PS4) 2019 – …

¿2019? Pues resulta que aún no ha terminado el año y habrá que esperar unos días para conocer cuál es The Game of the Year. A finales de la semana que viene se sabrá y en MC te lo contaremos. Hasta entonces puedes hacer cábalas con los nominados y, si te apetece, te animamos a dejar en los comentarios tu propia lista con los que consideres son los mejores juegos de la década.