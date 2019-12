Conoce cinco sitios web populares de la Dark Web

La gente tiende a confundir los términos Deep Web y Dark Web, y si bien están relacionados, no son exactamente lo mismo. La Deep Web es en esencia todo el Internet que no está al alcance de los motores de búsqueda tradicionales, y puede abarcar cosas cotidianas como los correos electrónicos de una cuenta de Gmail, los mensajes directos de Facebook e incluso los contenidos marcados como privados en un servicio tan popular como YouTube.

Por otro lado, la Dark Web es básicamente la parte oscura de la Deep Web (como bien indica su nombre), abarcando el tráfico de drogas, armas y cuentas online robadas o procedentes de hackeos que a veces no han sido detectados por sus víctimas. Es lógico que todos estos mercados hagan todo lo posible para evitar ser expuestos, ya que en caso de ser detectados sus portales acabarían cerrados en la mayoría de los casos por dedicarse a actividades ilegales.

Sin embargo, no toda la Dark Web es pasto de los criminales. También existen otros sitios web que operan de forma legal o al menos no realizan en un principio ninguna actividad ilegal. Los cinco sitios web que vamos a mencionar a continuación se pueden visitar con Tor Browser o usando alguna VPN con soporte de Tor.

Versión de ProPublica para la Dark Web

ProPublica es uno de los primeros sitios web de noticias que han decidido exponerse oficialmente en la Dark Web, habiendo tomado la decisión en 2016. Se trata de una organización de noticias sin ánimo de lucro que tiene como objetivo exponer los abusos del poder y las traiciones de la confianza pública por parte del gobierno, las empresas y otras instituciones, utilizando para ello el periodismo de investigación.

Lejos de ser un medio poco conocido o nicho, ProPublica ha ganado cinco premios Pulitzer, el último este 2019, que fue concedido a Hannah Dreier por la cobertura de las pandillas de Los Ángeles.

URL: https://www.propub3r6espa33w.onion/

Mail2Tor

El correo electrónico es uno de los medios para comunicarse menos seguros que existen. Para saber esto solo hay que usar una misma cuenta de Google (Gmail) tanto para el correo como el buscador. El usuario podrá ver que los resultados de las búsquedas pueden acabar alterados según la correspondencia que haya recibido, e incluso descubrir que el buscador le pregunta si quiere publicar su opinión sobre algún producto que ha comprado recientemente.

Ahí es donde entra Mail2Tor como proveedor alternativo, ya que permite enviar y recibir correos electrónicos de forma anónima tanto desde el webmail como empleando un correo electrónico, cifrando todos los menajes e impidiendo a las empresas registrar la IP utilizada por el usuario.

URL: http://mail2tor2zyjdctd.onion/

OnionDomain

Como es lógico, si uno quiere alojar su propio sitio web con un dominio .onion, tendrá que hacerse con un nombre de domino. OnionDomain permite obtener un dominio no sensible de forma gratuita, pero hay que pagar si se quiere tener un domino personalizado. Debido a su consideración especial, los dominios .onion no pueden ser obtenidos mediante los registradores que actúan de forma pública y abierta, sino que es necesario recurrir a algún servicio especializado.

URL: http://onionname3jpufot.onion/

Versión de DuckDuckGo para la Dark Web

El conocido buscador alternativo DuckDuckGo, fuertemente centrado en la privacidad, también cuenta con una versión de su sitio en la Dark Web.

Para los que no lo conozcan, DuckDuckGo es el competidor más conocido de Google dentro de su segmento. Si bien el buscador del gigante de Mountain View es muy poderoso y hasta puede resultar más efectivo a la hora de realizar ciertas búsquedas técnicas, tiene el inconveniente de llevar a cabo un rastreo que para algunos defensores de la privacidad resulta excesivo.

Por su parte, DuckDuckGo no rastrea la actividad del usuario (historial, localización, etc), pero sí muestra publicidad basándose en el término que ha sido introducido en la barra de búsqueda (de algo tiene que vivir el sitio web).

¿Y qué ofrece la versión de DuckDuckGo que opera en la Dark Web? Pues algo tan simple como una capa extra de privacidad y anonimización.

URL: https://3g2upl4pq6kufc4m.onion/

Versión de Facebook para la Dark Web

¿Sorprendido? Para muchos puede resultar paradójico que Facebook, una de las empresas más criticadas del mundo en materia de privacidad, tiene un mirror en la Dark Web con dominio .onion.

El usar el mirror de Facebook en la Dark Web tiene dos beneficios: permite crear y usar una cuenta de forma anónima y usar los servicios de la popular red social sin acabar atrapado por sus cuestionados mecanismos en materia de privacidad.

Aunque esto puede sonar una contradicción viendo la trayectoria de Facebook, la existencia de esta versión de la red social podría tener como propósito su puesta a disposición en países en los que está censurada, como por ejemplo en China.

URL: https://www.facebookcorewwwi.onion/

Conclusión

La Dark Web es un mundo que abarca prácticamente de todo, y además de actividades ilegales o de dudosa legalidad, también es empleada por algunos como un medio para evitar la censura, sobre todo en algunos países donde los derechos fundamentales son violados, lo que se traduce en muchas ocasiones en la imposibilidad de acceder a medios a que no estén controlados o autorizados por el gobierno.