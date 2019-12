Las series más pirateadas de 2019 fueron…

Juego de Tronos fue la serie más pirateada de 2019, según la lista compilada por TorrentFreak. No nos sorprende ya que el bombazo de HBO repitió esta «clasificación» por séptimo año consecutivo.

Desde el lanzamiento del primer episodio en 2011, Juego de Tronos tuvo una aceptación enorme y se convirtió en una de las imprescindibles de la nueva era del streaming. Sin embargo, no todos sus seguidores la disfrutaron a través de canales legales. No extraña, por tanto, que este año haya vuelto a ser la serie más pirateada. La temporada final no fue una excepción e incluso estuvo por delante de otras que obtuvieron más audiencia «oficial» como The Walking Dead o The Bing Bang Theory.

Los datos de TorrentFreak solo incluyen las estadísticas de los rastreadores públicos de BitTorrent, pero ello solo es la punta del iceberg. Según los datos de tráfico de temporadas anteriores recogidos por la compañía especializada en vigilancia de piratería, MUSO, las descargas de torrentes sólo constituyen una pequeña fracción del total (sobre el diez por ciento) mientras que la mayor parte del tráfico fue generado por servicios de streaming no autorizados. Además, los datos excluyen plataformas como Usenet y países como China por lo que el total del volumen del contenido pirata sería muy superior.

Las 10 series más pirateadas de 2019

Si Juego de Tronos ha sido la más pirateada de los últimos años, una vez terminada su emisión hay otras que asoman con fuerza. A rey muerto, rey puesto y The Mandalorian de Disney (tercera en 2019) apunta maneras para tener el dudoso honor de convertirse en la más vista fuera de los canales legales. Chernobyl, una de las destacadas en nuestros recopilatorios de series de 2019, fue la segunda y no faltaron otras clásicas que se repiten año a año como The Big Bang Theory, Vikings o The Walking Dead:

Game of Thrones Chernobyl The Mandalorian The Big Bang Theory Vikings The Walking Dead The Flash Rick and Morty Supergirl Arrow

La lista suena bastante real aunque repetimos, lo que se mueve en las redes torrent es una parte mínima del total de contenido pirateado. Los motivos son los de costumbre, desde el usuario que no paga absolutamente por ningún servicio y piratea a saco al que pagaría, pero no tiene acceso desde su región. Vaya como ejemplo The Mandalorian al que pocos fans de Star Wars sin acceso oficial han podido resistir la tentación de no descargarla.

Por otro lado, cada vez será más difícil mantenerse al día. En la época dorada de las series ninguna productora se quedará fuera y los estrenos se contarán por centenares. Y de precio, ni hablamos… Ya no es solamente series (Netflix, HBO, Disney…), es música (Spotify…), es software (Office 365…) y son juegos, con Stadia, xCloud y todo lo que está por venir de la mano del streaming.