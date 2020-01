“Cuanto más difícil es hacer algo, mayor es la recompensa que te espera al final.” Edward Bloom (Big Fish, 2003)

No sabía cuántas películas más iba a tener fuerzas para interpretar. Mientras esperaba pacientemente para que terminaran la tediosa labor de maquillarle para hacerle parecer más joven recordó con una amarga sonrisa aquella vez que le maquillaron para que pareciera mayor. El padre de la granjera, uno de sus papeles favoritos. La cojera falsa, la mirada torva y esquiva y ese acento que improvisó y que al principio no convenció al director. Pero ese acento se quedó en la película. Eran tiempos en los que leía el guión y lo adoptaba, se empapaba de él y si no le convencía del todo era capaz de discutir durante horas para lograr cambiar lo que no le gustaba. Pero labrarse una fama de problemático es peligroso en esta industria.

Y así para trabajar tuvo que aceptar muchas cosas que no le gustaron. Pero tenía que sobrevivir. No era por el dinero, hubiera encontrado otra cosa que hacer, como vendedor de coches usados como aquél personaje en esa película de terror tan ridícula… No, era porque si no actuaba, si no se veía en la gran pantalla no era capaz de vivir. Simplemente. Y todos esos achaques que le estaban impidiendo actuar como hacía antes, esa ronquera que tenía que tratarse con aerosoles… eran avisos que el final del camino estaba cerca. Y no podía ni imaginarse qué iba a ser de su vida en ese caso. Pero los maquilladores ya habían terminado y lentamente se levantó de la silla. Se miró al espejo y esbozó la mueca que había ensayado para el personaje que iba a interpretar. Señalando al espejo dijo su frase. Suspiró y salió por la puerta hacia el plató.

Desde que Toyota creara la marca Lexus en 1989 para competir con las grandes marcas alemanas de coches de lujo, esta marca ha ido evolucionando en paralelo al fabricante japonés y alineándose con su estrategia de mercado de ofrecer una gama de vehículos de propulsión híbrida que se han ido adaptando perfectamente a las nuevas normativas de control de emisiones con una propuesta superior en calidad de acabados y diseño con respecto a la casa madre.

Ficha técnica

Fabricante: Lexus

Modelo: US 250h

Motor y acabado: F Sport

Potencia: 184 CV

Velocidad 177 Kmh

Aceleración 0-100: 8,5 s

Largo/ancho/alto: 4495/1840/1540 mm

Potencia máxima RPM: 152 CV a 6000 RPM (gasolina) / 109 CV (eléctrico)

Par máximo Nm/RPM: 190 Nm (gasolina) / 202 Nm (eléctrico)

Caja de cambios: Automático variador contínuo

http://www.lexus.es

Precio: 44.800 euros

Con el boom de los SUV Lexus también se subía al carro con varios modelos, aprovechando la experiencia de Toyota en la fabricación de todoterrenos, ofreciendo una vez más su propuesta con objetivo en un mercado más premium. Así Lexus sigue adaptándose a las exigencias del mercado y con el aterrizaje de los nuevos modelos SUV de tamaño algo más compacto la marca ha puesto sobre la mesa su propia apuesta con el modelo UX 250h.

Primos cercanos

Este modelo se fabrica sobre la misma plataforma que el Toyota CH-R que ya tuvimos ocasión de probar, pero con una propuesta estética y motorización distintas a la que vimos en su momento para el Toyota (aunque ahora el CH-R también recibirá el sistema de propulsión del UX). Responde a una necesidad de mercado para un vehículo un poco más urbano pero sin renunciar a un diseño y una calidad más elevada.

Las líneas del UX son realmente atractivas. Una enorme parrilla de forma exagonal domina la parte frontal en la que se abren paso los faros delanteros de forma afilada. Debajo de los faros y arropando la parrilla se encuentran dos tomas de aire alargadas en vertical con la misma malla de forma triangular que protege la parrilla. En la parte inferior se encuentran los pilotos antiniebla. Tanto la parrilla como las tomas de aire rematadas en su parte inferior por un contorno cromado y por debajo protegidas por un faldón negro.

Personalidad Lexus F

El conjunto de la parte delantera es de una personalidad indudable con un aire deportivo muy especial que como sucede en este tipo de coches hacer que parezca que nos encontramos más ante un turismo deportivo que ante un SUV al uso. La línea del coche termina de forma brusca en la parte trasera rematada con un spoiler. También en la parte de artás los grupos ópticos de diseño estilizado sobresalen sobre la carrocería y recorren toda la parte trasera. Otro toque de diseño peculiar y deportivo.

Al acceder a las plazas del interior enseguida se nota la calidad de acabados y materiales de Lexus además de un diseño que se ha actualizado en el caso de este modelo y se percibe como más moderno y funcional que otros que hemos probado de la marca japonesa. Se mantiene el diseño compacto y de forma circular que agrupa los indicadores de cuentarrevoluciones (solamente en modo de funcionamento Sport) y de velocidad además de otros indicadores tras el volante.

Es el mismo que el del IS 300h que tuvimos la ocasión de probar con ese sistema motorizado que desplaza la pantalla a la izquierda para mostrar otra pantalla a su lado cuando la activamos para obtener información adicional. Curioso el sistema de mandos con un selector cilíndrico a los dos lados del parasol de los mencionados indicadores que permiten desactivar el sistema de control de tracción (selector de la izquierda) o cambiar el modo de conducción de Eco a Normal y de Normal a Sport o Sport Plus.

Interior

Al cambiar los modos de conducción también cambiará el aspecto del indicador. La pantalla del sistema de información y equipo multimedia es de diseño muy alargado y de un tamaño de 10 pulgadas. Esta disposición favorece el que en pantalla podamos mostrar dos paneles de información simultáneamente, como por ejemplo el funcionamiento del sistema híbrido y el mapa del navegador o un amplio mapa que ocupe toda la pantalla. A la izquierda se muestra el tradicional reloj de esfera analógica.

El control del sistema multimedia se realiza mediante una superficie táctil que se encuentra en el reposabrazos central, ya que la pantalla no es táctil por su parte. El sistema tiene la sensibilidad debida y dispone de algunas teclas de acceso directo para controlar el volumen o acceder a la radio o al dispositivo multimedia conectado y en la parte superior del panel táctil botones para el menú principal, el mapa o para volver al menú anterior.

El sistema se controla como el de un ordenador, desplazando un cursor por la pantalla utilizando la superficie sensible y seleccionando las opciones que vayamos necesitando. Está bien resuelto desde el punto de vista técnico (el desplazamiento del cursor es bastante preciso) pero resulta más incómodo que un sistema tradicional con botones para acceder a funciones principales y una pantalla táctil.

Asientos que envuelven

Los asientos de esta versión, la más deportiva con el distintivo F, son muy envolventes y sujetan excepcionalmente bien en curva. Además son cómodos y tienen un tacto muy agradable, con buenos acabados y materiales como el resto del interior del coche. El puesto de conducción está perfectamente estudiado para tener una buena visibilidad además de tener todos los mandos a mano.

Aunque los asientos son igualmente cómodos, las plazas traseras no son demasiado amplias y la forma del coche hace que el hueco para acceder a ellas sea algo pequeño y por ello entrar sea algo incómodo (aunque no tanto como en el Toyota CH-R). Son los sacrificios que comentamos habitualmente por ofrecer una línea deportiva como es el caso de este modelo.

En la parte posterior caben dos adultos de forma bastante cómoda y un tercero mucho más sacrificado pero con la ventaja de no tener que lidiar con un túnel te transmisión. En las plazas traseras se dispone de una doble salida de ventilación y dos conectores USB, todo colocado en el reposabrazos delantero. Para almacenar objetos disponen de bolsillo en la parte posterior de los asientos delanteros pero no hay hueco de almacenaje en las puertas.

Poco espacio

El maletero es bastante pequeño para esta categoría (siempre por los caprichos del diseño deportivo), una cierta desventaja para un tipo de vehículo que se supone espacioso. Son 320 litros de cubicaje frente, por ejemplo, a los 377 de su primo el Toyota C-HR o los 385 de un modelo más compacto como el Volkswagen T-Cross.

Al volante y como suele ser habitual en modelos híbridos y eléctricos, el silencio es lo que nos recibe al pulsar el botón de encendido. En modelos de Lexus que como este están tan bien insonorizados, esta impresión es mayor ya que se filtran de forma muy eficaz los ruidos del exterior y permiten por ejemplo disfrutar del excelente equipo de sonido. Es sorprendente que en un coche de este tamaño y categoría el aislamiento sea tan eficaz.

La suavidad y la ausencia de ruido provocan una sensación agradable al desplazarse a baja velocidad, por ejemplo, por el tráfico de la ciudad. Es una experiencia relajante que no está reñida con el espíritu deportivo de este Lexus y especialmente en la versión deportiva con el sello F que tuvimos la ocasión de probar, ya que los 184 caballos están agazapados y dispuestos a impulsar el coche con firmeza en cualquier momento, siempre que tengamos seleccionada alguna de las modalidades Sport para que el cambio sea más agresivo.

Cambio de variador

Y es que este modelo sigue utilizando el cambio de variador contínuo que aunque no tiene un tacto tan deportivo como un cambio manual o cajas de cambio automáticas con una respuesta más inmediata, responde de forma algo más inmediata que en otras versiones. Además la cifra de potencia y de par contribuye a que el cambio no haga que el coche se revolucione tanto sin necesidad. Una mejora que ya vimos en los modelos de Toyota Corolla más potentes.

En carretera se nota que los ingenieros de Lexus han querido proporcionar a este UX un confort impecable, incluso digno de modelos de categorías superiores. Las suspensiones acompañan de forma suave los posibles obstáculos, incluso las que equipaban nuestra versión F que tienen una dureza algo mayor para permitir afrontar curvas con mayor estabilidad.

Andares deportivos

Para probar una conducción algo más deportiva seleccionamos las opciones Sport y Sprot Plus que actúan sobre el tacto del pedal del acelerador, cambia el comportamiento del cambio y endurece la dirección. Si instalamos la suspensión adaptativa (no estaba en esta versión) también modifica la firmeza de la misma. La intervención de este modo deportivo en el acabado F también incluye un generador de sonidos de escape para que las sensaciones sean completas en un coche tan silencioso.

Nos ha gustado mucho el equilibrio entre confort y un comportamiento en curva impecable. A pesar del apreciable cambio de personalidad al seleccionar los modos deportivos el cambio no acaba de alcanzar las sensaciones deportivas de otras opciones rivales por lo que no conseguiremos un comportamiento nervioso y directo sino siempre una sensación de suavidad, aunque con potencia suficiente para salir de cualquier apuro o generar sensaciones.

Conclusiones

Este modelo de Lexus es una apuesta muy seria por colocarse en las primeras posiciones de un mercado en auge: el de los SUV compactos. Y el fabricante japonés lo hace con un modelo sofisticado y muy cómodo al que no le falta algo de espíritu deportivo, algo amortiguado por la elección del cambio pero en el que la sensación de confort es tan agradable que el compromiso bien vale algún sacrificio.

El diseño tanto exterior como interior es moderno y estéticamente perfecto con un cuidado por los detalles y acabados en línea con sus rivales, incluso con los que le superan por mucho en precio. Hay que advertir que no se trata de un coche práctico ni en lo que respecta al espacio para pasajeros ni en maletero, otro sacrificio en aras de un diseño más deportivo. Se trata de un coche que siendo equilibrado y con una calidad percibida muy alta posee el espíritu deportivo suficiente para quitarse alguna espina en una carretera de montaña.