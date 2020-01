¿Quieres tunear Windows 10 y no encuentras cómo hacerlo desde la configuración del sistema? No te preocupes, es habitual. Windows 10 no es precisamente un sistema operativo sencillo de personalizar y no cuenta con herramientas internas adecuadas para variar sustancialmente su aspecto, comportamiento de sus componentes o acceso a funciones «ocultas» que no están accesibles directamente.

Microsoft cuenta con miles de ingenieros y diseñadores para crear un sistema más personalizable, pero el problema reside en su misma concepción. Windows 10 fue diseñado como un sistema operativo único que fuera capaz de adaptarse para funcionar con cualquier tipo de dispositivo. Microsoft pensaba en la era de la movilidad, pero el fiasco de Windows Phone y las críticas a Windows 8 obligaron a realizar cambios que seguramente no estaban previstos en la idea original.

El resultado del Windows 10 actual es un híbrido a medio camino entre un sistema de escritorio y uno dedicado a funcionar en equipos con pantalla táctil. Funciona correctamente en ambos casos, pero no sobresale en ninguno, la doble interfaz con Modern UI ha acabado por penalizar la experiencia del usuario y hay componentes cuyo comportamiento podría mejorarse.

Microsoft está intentando otras vías como hemos visto con el específico Windows 10X para plegables y para el futuro apunta un Windows Core OS con capacidad modular. Incluiría un núcleo básico al que se le iría añadiendo capas a base de módulos para adaptarse a cada dispositivo donde tuviera que funcionar. Interesante porque poco tiene que ver las necesidades de un sistema para un PC de sobremesa, una consola o un dispositivo para la Internet de las Cosas. Vuelta a los orígenes, aunque hay dudas sobre la eliminación de componentes heredados y la ejecución de aplicaciones Win32, hoy por hoy todavía imprescindibles.

Cómo tunear Windows 10

Microsoft tiene mucho trabajo por delante y hasta que lleguen los nuevos desarrollos a una parte de usuarios le gustaría poder personalizar el sistema a medida de sus gustos o necesidades. O acercarlo a lo que ofrecen otros desarrollos anteriores como Windows 7, al menos en interfaz y comportamiento.

Windows 10 no tiene herramientas internas para hacer un cambio sustancial más allá de la selección de fondos, colores, fuentes y unos «themes» que solo son verdaderamente compatibles si los instalas desde Windows Store. Afortunadamente, hay software de terceros que llegan al rescate como los que te vamos a recordar, gratuitos y que además sirven para otros sistemas Windows.

Sí debemos recomendar precaución en su uso porque algunos ofrecen funciones avanzadas. Lo ideal es crear puntos de restauración del sistema para revertir ante incompatibilidades o errores que puedan generarse ante un ecosistema de hardware Windows enorme. O simplemente los cambios no resultan como teníamos previsto. Con esta prevención, te dejamos algunas de las mejores aplicaciones gratuitas para tunear Windows 10.

Winaero Tweaker

Una de las más conocidas ha reunido varias de las viejas aplicaciones de personalización de Winaero en una sola interfaz. Cuenta con una cantidad enorme de características para variar aspectos visuales; colores; tamaño de los bordes de las ventanas, las barras de título y los menús; también de audio y en general del comportamiento del sistema. Está disponible para Windows 10, Windows 8 y Windows 7 de manera gratuita. En desarrollo activo, publican nuevas versiones cada trimestre.

Customizer God

Hay pocos mejores en el manejo de los iconos del sistema para el menú de Inicio, la barra de tareas, la batería, la pantalla de inicio de sesión, la hora y la fecha, y mucho más. Muy fácil de usar, fácil de usar. No necesita ningún conocimiento previo. Solo descargar, instalar y usar en Windows 10, Windows 8 y Windows 7.

TweakNow PowerPack

Orientado a personalizar la forma en que Windows 10 se comporta en lugar de la forma en que se ve, esta aplicación es una de las más completas que puedes encontrar. Ofrece acceso a más de 100 configuraciones ocultas de Windows, un limpiador de registro, optimizador de RAM, perfiles para escritorios virtuales, administrador de inicio renovado o capacidad para asignar recursos de CPU para aplicaciones intensivas. Muy potente, exige tener precaución en su uso (ideal los puntos de restauración comentados) y está disponible para descarga y uso gratuito.

UltraUXThemePatcher

Microsoft ofrece unos cuantos «Themes» instalados en el sistema y otros que pueden descargarse desde la Microsoft Store y que requieren algunos complementos externos para funcionar. Windows no funciona muy bien con temas de terceros que no provengan directamente de su tienda, salvo que cuentes con una aplicación especializada como ésta, gratuita y para uso en Windows 10.

Taskbar Tweaker

Seguramente la mejor herramienta de personalización para la barra de tareas. Incluye algunos ajustes que ya ofrece Windows 10, pero la mayoría no están accesibles ni siquiera actuando en el registro. Dispone de versión instalable y también portable de tamaño mínimo y que no necesita ni instalarse.

Ultimate Windows Tweaker

Otra de las herramientas más completas para tunear Windows 10. Ofrece más de 200 ajustes, de privacidad y seguridad; de rendimiento; de los menús contextuales; de búsqueda y mucho más. También funciona como un software de personalización de la barra de tareas y permite cambiar los diseños de batería, fecha y hora, volumen, mostrar u ocultar carpetas frecuentes y archivos recientes, y otros. Está disponible para Windows 10 y también para Windows 8, 7 y Vista.

Rainmeter

Esta aplicación maneja el concepto de «pieles», pero va mucho más allá de ello. Ofrece cambios para los principiantes de fácil aplicación, pero si tienes ganas, podrás crear personalizaciones avanzadas con fondos de pantalla interactivos, mods y skins, y lograr un escritorio completamente diferente al que ofrece por defecto el sistema. No solo es gratuito, sino de código abierto bajo licencia GNU GPLv2.

Folder Marker

Especializada en el manejo de carpetas, ofrece elementos de personalización y también de productividad. Permite personalizar el color de las carpetas con un solo clic del ratón; puede configurarse según la prioridad; manejar varias carpetas a la vez y configurar subcategorías. Interesante si estás trabajando en grandes proyectos con muchos archivos y carpetas compartidos. Dispone de versión gratuita y premium de pago.

Muy interesantes estas herramientas para tunear Windows 10 (y otros Windows) en aspectos visuales y también en el comportamiento del mismo sistema. Insistimos en la necesidad de crear copias de seguridad y/o puntos de restauración del sistema para poder revertir los cambios en caso de incompatibilidades, errores o que simplemente no termine de gustarnos sus efectos.