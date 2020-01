Apple actualizará el próximo otoño su línea de móviles inteligentes y los rumores sobre ella siguen a la orden del día. Lo último nos llega de LetsGoDigital y asegura que serían -nada menos- que cuatro versiones de iPhone 12 distintas los que la firma de Cupertino ponga en el mercado. La información se acompaña de imágenes y vídeo que nos acercan a su posible diseño.

Apple se había distinguido por no seguir las tendencias y modas de la industria. Al contrario, especialmente en smartphones, era ella quien marcaba el ritmo. Eso forma parte del pasado al menos en tamaños y en número de modelos. Desde solo un modelo por generación, comenzó ofreciendo un iPhone 6 Plus más grande y después sumó un tercer modelo por gama anual y modelos extra como el iPhone SE.

Versiones de iPhone 12

Este año aumentará la apuesta con hasta hasta cuatro modelos distintos. Y con un tamaño de pantalla enorme que haría removerse de su tumba al mismo Steve Jobs que siempre renunció a móviles que «no pudieran manejarse con una sola mano». Otra confirmación que Apple sigue las tendencias de la industria como el resto de fabricantes. Si se confirma la información serían los siguientes:

iPhone 12 Pro Max . El tope de gama en prestaciones y tamaño con pantalla de 6,7 pulgadas de diagonal.

. El tope de gama en prestaciones y tamaño con pantalla de 6,7 pulgadas de diagonal. iPhone 12 Pro . Con las misma características que el anterior, pero con tamaño de pantalla reducida a 6,1 pulgadas.

. Con las misma características que el anterior, pero con tamaño de pantalla reducida a 6,1 pulgadas. iPhone 12 . El modelo estándar, con la misma pantalla del modelo «Pro», pero con prestaciones reducidas en sistema de cámaras y otros componentes.

. El modelo estándar, con la misma pantalla del modelo «Pro», pero con prestaciones reducidas en sistema de cámaras y otros componentes. iPhone 12 «Mini». Mantendría diseño y características de la versión básica, pero reduciría la pantalla hasta 5,4 pulgadas.

Los cuatro modelos tendrían paneles con frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y contarían con soporte para redes móviles 5G. Suena bien, pero no tendremos confirmación hasta que lo conforma Apple. No se conocen precios, pero nos tememos que la compañía no mantendrá los actuales de los modelos de 2019, que por primera vez desde el lanzamiento del iPhone original no aumentaron anualmente. Lo que sí es seguro es que estrenarían nueva versión del sistema operativo móvil, iOS 14.

Hay más. Antes de las cuatro versiones, Apple pondría en el mercado el esperadísimo iPhone «barato». Un iPhone SE2 con tamaño y prestaciones reducidas para poder ofrecerlo a un precio de 399 dólares. Si se confirma, serían cinco los nuevos modelos de smartphones Apple en 2020.