POCO X2 se revela oficialmente: especificaciones y precio

Cumpliendo con la fecha anunciada durante la semana pasada, finalmente se ha anunciado oficialmente la llegada del nuevo POCO X2, un terminal de gama media con características de la alta gama, y unos precios de la gama baja.

Sin embargo, aunque ya nos esperábamos un terminal potente y económico, la submarca ya independiente de Xiaomi nos demuestra de nuevo que sigue siendo capaz de crear verdaderos «flagship killer».

Especificaciones POCO X2

Sistema operativo : Android 10 con máscara MIUI 11

: Android 10 con máscara MIUI 11 Pantalla : LCD «RealityFlow» de 6,67 pulgadas con una resolución FHD+ (2.400 x 1.800), una relación de aspecto 20:9, soporte HDR 10, y unas tasas de refresco de 120Hz

: LCD «RealityFlow» de 6,67 pulgadas con una resolución FHD+ (2.400 x 1.800), una relación de aspecto 20:9, soporte HDR 10, y unas tasas de refresco de 120Hz Procesador : Snapdragon 730G (8nm Octa-Core a 2.2 GHz)

: Snapdragon 730G (8nm Octa-Core a 2.2 GHz) GPU : Adreno 618

: Adreno 618 Memoria : 6 u 8 GB de RAM LPDDR4X

: 6 u 8 GB de RAM LPDDR4X Almacenamiento : 64 GB, 128 GB o 256 GB de almacenamiento UFS 2.1 (ampliable mediante tarjeta microSD)

: 64 GB, 128 GB o 256 GB de almacenamiento UFS 2.1 (ampliable mediante tarjeta microSD) Cámara traser a: Configuración cuádruple con una lente principal Sony IMX686 de 64MP, un gran angular de 120 grados y 8MP, un sensor macro de 2MP, y un sensor de profundidad de 2MP

a: Configuración cuádruple con una lente principal Sony IMX686 de 64MP, un gran angular de 120 grados y 8MP, un sensor macro de 2MP, y un sensor de profundidad de 2MP Cámara delantera : Configuración dual con una lente principal de 20MP y un sensor de profundidad de 2MP

: Configuración dual con una lente principal de 20MP y un sensor de profundidad de 2MP Conectiviad : Hybrid dual-SIM, 4G, WiFi ac, Bluetooth 5.0, control remoto por infrarrojos, NFC y USB-C

: Hybrid dual-SIM, 4G, WiFi ac, Bluetooth 5.0, control remoto por infrarrojos, NFC y USB-C Batería : 4.500 mAh con carga rápida de 27 W

: 4.500 mAh con carga rápida de 27 W Otros: Entrada jack de 3,5 mm, escáner de huellas digitales montado en el lateral, refrigeración líquida

Entre otras novedades, sorprende el propio diseño del nuevo POCO X2, que abandona los materiales plásticos de su predecesor para ofrecernos un dispositivo con un chasis de metal y una cubierta trasera de cristal 3D curva, protegida por un Corning Gorilla Glass 5.

Aunque sus virtudes se centran principalmente en sus capacidades. Y es que sus cámaras cuentan con modos de captura retrato, modo belleza, mejora a baja iluminación, y un modo de disparo profesional; además de una estabilización de vídeo electrónica, la opción de grabar hasta calidades 4K, y un modo de cámara lenta a 960 frames por segundo.

Llegando así a la parte gaming del teléfono, destaca la inclusión de un sistema de enfriamiento a través de la refrigeración líquida, que cubrirá la batería y el procesador, evitando el sobrecalentamiento durante las largas sesiones.

Por último, además de ampliar su batería hasta los 4.500 mAh, la nueva inclusión de la carga rápida nos permitirá llenar la carga completa del teléfono en poco más de 60 minutos.

Disponibilidad y precio

Por el momento el POCO X2 sólo saldrá a la venta en India, disponible a partir del próximo 11 de febrero en tres colores y tres variantes en base a las especificaciones del teléfono.

Y es que el precio final de este teléfono es sin duda su mayor fuerte, con el mínimo de su modelo con 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, por sólo 15.999 rupias (aproximadamente ​​203 euros), y un precio máximo de 19.999 rupias (254 euros) para su modelo con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

No obstante, aunque por el momento no se han especificado más fechas, se espera que el POCO X2 acabe llegando a nuestro país durante los próximos meses, con una pequeña subida de precio que no superará los 300 euros.