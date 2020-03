Teamfight Tactics llegará mañana a los móviles iOS y Android

Siendo el primero de los juegos del universo League of Legends lanzado fuera del título oficial, Teamfight Tactics (más conocido como TFT), el juego basado en el mod de ajedrez automático de Dota 2 no tardó en alcanzar la popularidad de su hermano.

Sin embargo, durante estos primeros meses, la propia naturaleza del juego ha ido dando paso a un enorme aluvión de peticiones para que Riot lanzase una versión portátil del mismo, orientada para dispositivos móviles y tabletas. Unos ruegos que según ha confirmado uno de los propios desarrolladores de TFT, habrían provocado la inminente llegada del mismo, fechando su disponibilidad global para iOS y Android mañana 19 de marzo.

Así pues, la primera gran noticia es que esta versión móvil se mantendrá bajo el mismo formato gratuito, y siendo compatible con el juego cruzado y las cuentas ya existentes en PC. Además, esta adaptación no llegará sola, sino que incluirá también un tutorial completamente nuevo para reforzar la nueva jugabilidad en móviles, además de añadir el ansiado modo de juego clasificatorio, y el adelanto de su nueva expansión temática Teamfight Tactics: Galaxias, que incluirá nuevos campeones, atributos, minileyendas y arenas.



Riot planea un despliegue todavía mayor de juegos

Teamfight Tactics se convierte así en el primer título de Riot en lanzarse para dispositivos móviles, aunque la compañía ya ha asegurado que no será el último. De hecho, en su momento ya os hablamos de League of Legends Wild Rift, una versión portable del MOBA original, que se lanzará a finales de este año; aunque también se espera que Legends of Runeterra, el juego de cartas temático llegue a los dispositivos móviles entre este mismo año.

Aunque está claro que el PC seguirá siendo la piedra angular de Riot, siendo la única plataforma confirmada en la que podremos jugar a su próximo título de disparos en primera persona llamado Valorant, que combina los aspectos competitivos de otros grandes títulos como Counter-Strike: Global Offensive, con las habilidades fantásticas y el colorido estilo artístico de Overwatch. Otra de las grandes incorporaciones y apuestas de la compañía que llegaría a finales de este año, y por ahora, el primer juego desarrollado por Riot aparentemente fuera del universo de League of Legends.

Sin embargo, todavía quedan otros proyectos pendientes y ya confirmados en desarrollo, que llegarán bajo la nueva firma Riot Forge, una iniciativa que permite a los desarrolladores externos hacer juegos bajos las licencias de League of Legends, y entre los cuales ya se han confirmado dos proyectos: Ruined King y CONV/RGENCE, dos aventuras para un jugador que, sin una fecha de lanzamiento fijada, han confirmado ya su futura presencia para PC y consolas.