El trabajo que ha hecho id Software con DOOM Eternal ha sido excelente. Como os hemos contado en nuestro análisis han dado forma a un título de primer nivel que se perfila como firme candidato a mejor juego de acción de 2020, y también es uno de los mejor optimizados, gracias al buen uso de Vulkan y a las bondades que presenta el nuevo motor gráfico idTech 7.

Por desgracia la promesa del soporte de trazado de rayos todavía no se ha cumplido. Tanto id Software como Bethesda confirmaron en su momento que DOOM Eternal iba a contar con dicha tecnología, aplicada manteniendo el sistema clásico de renderizado híbrido, es decir, rasterizado en general con una aplicación parcial del trazado de rayos para mejorar un aspecto concreto del juego.

La ausencia del trazado de rayos se ha debido a la necesidad de trabajar profundamente en la integración de aquella para conseguir un resultado óptimo, es decir, a id Software no le dio tiempo a finalizar dicha integración y a conseguir un resultado óptimo en términos de optimización, por lo que no tuvo más remedio que retrasarla e introducirla a posteriori, algo que ya vimos en su momento con Wolfenstein: Youngblood.

Viendo el resultado que ofreció la integración del trazado de rayos en Wolfenstein: Youngblood con ese parche posterior tenemos razones para ser optimizas con el trazado de rayos en DOOM Eternal, sobre todo si este viene acompañado de la tecnología DLSS 2.0 de NVIDIA, un sistema de reescalado inteligente que mejora el rendimiento sin reducir de forma significativa la calidad de imagen.



DOOM Eternal tiene una pinta estupenda con efectos de iluminación realistas

Mientras esperamos a que id Software se decida a implementar de forma oficial el trazado de rayos en DOOM Eternal, algo que podría tardar semanas o meses, podemos amenizar la espera con el mod Pascal “Marty McFly” Gilcher’s Reshade Ray Tracing, que añade efectos de trazado de rayos vía shaders y que consigue, como vemos, unos efectos de iluminación y de sombras realmente bueno.

Este mod potencia tanto los efectos de iluminación global, consiguiendo una mejora importante que eleva el realismo de forma significativa, como las sombras y la oclusión ambiental. La diferencia es muy grande, aunque como contrapartida su impacto en el rendimiento no se queda atrás, solo tenéis que fijaros, por ejemplo, en el cambio que reflejan las animaciones de las llamaradas en las secuencias donde aparece fuego para daros cuenta.

Debemos tener en cuenta, no obstante, que este mod no utiliza el hardware dedicado para trazado de rayos de las tarjetas gráficas RTX de NVIDIA, y que los de verde no tienen por qué optar por esta forma de utilización del trazado de rayos cuando lo introduzcan de forma oficial en DOOM Eternal, es decir, podrían aplicar el trazado de rayos a los reflejos por ejemplo.

Personalmente creo que lo ideal sería aplicarlo a la iluminación, aunque entiendo que con todas las fuentes de luces que tiene DOOM Eternal podría ser muy complicado y tener un impacto intolerable en el rendimiento del juego. Habrá que esperar a ver qué decisión toma id Software, pero espero que consiga un rendimiento tan bueno como el que vimos en Wolfenstein: Youngblood.

Si tenéis dudas sobre el rendimiento que podéis esperar en vuestro equipo os invito a repasar esta comparativa de rendimiento de DOOM Eternal con 26 tarjetas gráficas.