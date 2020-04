Llevamos unas semanas complicadas con información contradictoria sobre PS5. Hace poco un ingeniero de CryTek dijo en una entrevista que Xbox Series X es más potente que PS5, pero que sería más fácil desarrollar para esta última, una opinión que ha generado polémica y de la que la propia CryTek ha querido alejarse diciendo que «no la suscribe».

Otros estudios han destacado que PS5 logrará reducir distancias gracias al mayor rendimiento que ofrece su unidad SSD, una valoración que, francamente, no tiene sentido, ya que no puedes suplir o compensar un menor número de shaders, unidades de textura y unidades de rasterizado con un almacenamiento más rápido. Concuerdo, no obstante, con la opinión de otros que sostienen que lo importante, al final, van a ser los juegos, aunque no por ello debemos despreciar por completo la potencia bruta. No lo hicimos con PS4, así que no lo hagamos ahora porque no nos «conviene».

VOID Interactive, desarrolladora de Ready or Not, ha confirmado su interés en PS5 porque esta consola permite, a su juicio, alcanzar una paridad entre la versión de dicho juego para PC y la versión para la nueva consola de Sony. Suena bien, ¿pero es realmente posible? Viendo los requisitos de dicho juego está claro que sí, ya que hablamos de un título que tiene unos requisitos recomendados que quedan muy por encima de PS4 y Xbox One, pero que no están, ni de lejos, a la altura de PS5:

Core i5 7600K o Ryzen 1600.

8 GB de RAM.

GTX 1060 o Radeon RX 580.

Paridad entre PS5 y PC: una realidad que acabará siendo un problema

Ya lo vivimos en su momento cuando se produjo el lanzamiento de PS4, y volverá a estar presente con la nueva generación de consolas. Los desarrolladores tienen a buscar una cierta paridad en calidad gráfica con sus juegos para PC y consolas, todo con el objetivo de que estas últimas no queden en una posición demasiado floja.

Las consecuencias de esta realidad son muy variadas, aunque se han dejado notar sobre todo en una optimización bastante pobre en muchos juegos, y también en reducciones muy marcadas de calidad gráfica (The Witcher III y The Division son dos de los mejores ejemplos). Toda esta problemática volverá a estar presente cuando se produzca la llegada de la nueva generación, y esa paridad acabará teniendo un impacto negativo para el gaming en PC.

Recordad que una consola tiene una vida media de 8 años, y que PS5 no va a ser una excepción. Cuando dicha consola llegue al mercado a finales de 2020 tendrá un hardware bastante potente, pero cuando pase el tiempo y vaya completando su ciclo de vida acabará quedando desfasada. Sin embargo, los desarrollos de nuevos juegos seguirán centrados en ella, con todo lo que esto supondrá.