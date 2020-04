Es oficial, el gigante de Mountain View ha confirmado que podremos disfrutar, a partir de hoy, de Google Stadia Pro gratis durante un periodo de dos meses, una promoción que no está sujeta a ningún tipo de compromiso.

Como sabrá la mayoría de nuestros lectores Google Stadia es una plataforma de juego en la nube que ofrece, en su modalidad Pro, la posibilidad de disfrutar de juegos triple A en resolución hasta 4K funcionando a 60 fotogramas por segundo.

Al tratarse de una plataforma de juego en la nube la carga de trabajo pesada para la ejecución de juegos se realiza en los servidores de la compañía, nosotros solo tenemos que ejecutar un pequeño cliente que tiene un impacto mínimo en el rendimiento del sistema, aunque la conexión a Internet juega un papel clave.

Para disfrutar de Google Stadia Pro gratis en condiciones aceptables debemos contar, al menos, con una conexión a Internet de 35 Mbps, y esta debe ser estable, ya que en caso de que presente inestabilidades o irregularidades en el envío de paquetes los juegos no funcionarán con fluidez y pueden sufrir parones, tirones o funcionar directamente a saltos.

Cómo conseguir dos meses de Google Stadia Pro gratis

Es muy sencillo, solo tenemos que entrar en la web oficial, registrarnos y listo, nos llevaremos, como regalo de bienvenida, dos meses de suscripción a Google Stadia Pro gratis.

Os recuerdo que Google Stadia se encuentra en un proceso de evolución, y que ahora mismo los resultados que ofrecen son «aceptables», pero no tan buenos como cabía esperar. En algunos juegos, como Destiny 2 y Doom Eternal, no llega a renderizar en 4K real y la calidad gráfica es, en general, inferior a la que encontramos en las versiones para Xbox One X.

Otros juegos, como Metro: Exodus, alcanzan una calidad mucho mayor y el resultado es, en general, más que aceptable, pero tampoco llega al nivel prometido: 4K nativo y 60 FPS.

Por lo que respecta a la latencia, un tema fundamental cuando hablamos de juego en la nube, ya vimos que Google Stadia queda, de momento, por detrás de GeForce Now de NVIDIA.

Antes de terminar os recuerdo los juegos que están disponibles en esta plataforma. Tened en cuenta que los dos meses de Google Stadia Pro gratis solo incluyen el servicio y los juegos gratuitos, y que el resto tendréis que comprarlos.

2K – NBA 2K20, Borderlands 3

Bandai Namco – Dragon Ball Xenoverse 2

Bethesda – Rage 2, Wolfenstein: Youngblood, DOOM: Eternal

Bungie – Destiny 2

Chump Squad – KINE

Codemasters – GRID

Deep Silver – Metro Exodus

Devolver Digital – Serious Sam Collection

Drool – Thumper

Giants Software – Farming Simulator 19

HandyGames – Spitlings

Herringbone Games – Stacks on Stacks (on Stacks)

Milestone srl – Monster Energy Supercross: The Official Videogame 3

Modus Games – Lost Words: Beyond the Page

KOEI TECMO – Attack on Titan 2: Final Battle

Rockstar – Red Dead Redemption 2

Sega – Football Manager 2020

SNK – Samurai Shodown

Square Enix – Final Fantasy XV, Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider Definitive Edition, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition

Tequila Works – GYLT

THQ – Darksiders Genesis

Thunderful Publishing – SteamWorld Dig, SteamWorld Heist, SteamWorld Dig 2, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Ubisoft – Assassin’s Creed Odyssey, Just Dance, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Trials Rising, Tom Clancy’s The Division 2, The Crew 2

Warner Bros – Mortal Kombat 11

Estudios y títulos que llegarán a Stadia (anunciados a partir de abril de

2020):