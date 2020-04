El gigante verde sigue buscando nuevas formas de mejorar el valor de sus tarjetas gráficas GeForce RTX serie 20, y la aplicación RTX Voice es su última gran idea. No lo decimos con ironía, es una propuesta verdaderamente interesante, aunque todavía se encuentra en fase beta, lo que significa que puede dar errores y fallos.

La presentación de RTX Voice no ha sido casual. NVIDIA ha querido aprovechar el auge del teletrabajo y de las videollamadas que se ha producido como consecuencia del confinamiento impuesto por el COVID-19, y ha dado forma a una solución que se centra en reducir el ruido de fondo que se puede producir cuando afrontamos, por ejemplo, una reunión de trabajo o una simple charla con nuestros amigos y familiares desde nuestra casa.

El ruido de fondo puede ser de muchos tipos y llega a lastrar de forma notable nuestra experiencia cuando realizamos llamadas y videollamadas, así que las tecnologías de reducción de ruido que nos ayuden a frenar ese problema siempre son bienvenidas, especialmente si son gratuitas, como es el caso de RTX Voice.

RTX Voice: núcleos tensor e inteligencia artificial contra el ruido

La aplicación RTX Voice utiliza inteligencia artificial para filtrar el ruido de fondo que pueda producirse mientras mantenemos una conversación. Interesante, ¿verdad? Pues espera, todavía hay otro detalle interesante, y es que trabaja de extremo a extremo, es decir, no solo filtra el ruido en origen, sino que también lo hace en destino, y no, no es necesario que las personas con las que hablamos utilicen la aplicación para que esto funcione.

En efecto, esto quiere decir que tanto nosotros como las personas con las que hablamos disfrutarán de esa función de reducción de ruido que ofrece RTX Voice, y todo con una única aplicación activa y con una única tarjeta gráfica. La aplicación es compatible con las principales aplicaciones de llamada y de videollamada que se utilizan actualmente, entre las que se encuentran Zoom, Skype, Twitch, XSplit, OBS, Discord, Slack y Cisco Webex.

La carga de trabajo que representa esta aplicación se ejecuta sobre los núcleos ténsor de nuestra tarjeta gráfica, así que debemos tener, como mínimo, con una GeForce RTX 2060 para poder utilizarla. También es imprescindible contar con Windows 10 como sistema operativo y utilizar los controladores GeForce en su versión 410.18 o superior. Podéis encontrar más información en este enlace.