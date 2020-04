RetroPie 4.6 es la nueva versión de uno de los mejores sistemas operativos para la creación de consolas retro. Y llega con novedades, ya que es la primera versión que soporta oficialmente la Raspberry Pi 4, la más potente del proyecto que lidera los mini-PC de placa única.

Las consolas retro siguen de moda. Y son un buen negocio como mostró Nintendo al iniciar una guerra (criticada por los grandes medios) contra los principales portales de ROMs. Y es que la comunidad de emulación ha jugado (y juega) un papel crucial en la preservación de la historia de los juegos. Y ha salvado miles de juegos durante décadas, mientras que las grandes empresas no han contribuido con nada hasta que le han visto «color». O sea, billetes.

Es su estrategia, pero no hay nada mejor que «hacérselo uno mismo». Eso sí, conviene hacer las consideraciones legales apropiadas: el uso de emuladores es perfectamente legal, pero no así el software protegido por derechos de autor (ROMs incluidas) si no cuentas con el permiso de quien tiene los derechos. En mi humilde opinión, es incomprensible que un juego de hace 40 años (que el propietario hace muchos años que no vende) siga teniendo derechos de autor, pero es lo que hay.

RetroPie 4.6

Entrando en materia. Retropie es un sistema Linux de código abierto creado con la base que proporciona Raspbian, una distribución GNU/Linux (basada a su vez en Debian) que la fundación Raspberry Pi promociona como la oficial para sus placas, si bien pueden utilizarse otras dos docenas de sistemas alternativos y/o derivados.

Además de Raspbian, Retropie incluye el emulador de juegos multiplataforma RetroArch y agrega el front-end EmulationStation para ofrecer una interfaz gráfica que se parece más a una consola de juegos que a un PC. El resultado es fantástico, emulando decenas de consolas, aunque aquí también el usuario tiene otras alternativas como Recalbox, Batocera o Lakka.

RetroPie 4.6 es la última versión y soporta oficialmente (todavía en fase beta) la Raspberry Pi 4 como la mayor novedad. Y es interesante teniendo en cuenta que esta versión es la más potente fabricada nunca para Raspberry Pi, con WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0 y Gigabit Ethernet, y hasta 4 Gbytes de RAM, y ello debería permitir un mejor rendimiento al emular algunas de las consolas de juegos clásicos más exigentes como Nintendo 64, Sony PlayStation, Sega Dreamcast y otras.

Su uso no puede ser más sencillo. Descargas la imagen pre-construida para Raspberry Pi; la quemas en una tarjeta microSD (se recomienda Win32DiskImager para Windows, Apple Pi Baker si estás en macOS y Unetbootin si utilizas Linux); la insertas en la placa y a correr. Los juegos (ROMs) corren de tu parte, aunque imágenes en Internet con miles de ellos pre-cargados a pesar de las advertencias legales sobre el copyright.

Aunque una Raspberry Pi 4 es perfecta para crear consolas retro como puedes ver en esta guía, Retropie también se puede utilizar en otras placas como las de ODROID o simplemente en un PC.