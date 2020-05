AVM ha convertido a FRITZ!OS en una de las grandes señas de identidad de sus routers FRITZ!Box. Este sistema operativo es un claro ejemplo de la importancia que tiene un buen software para conseguir un aprovechamiento óptimo de un hardware de última generación.

Ya sabemos que de nada sirve tener un hardware muy potente si no contamos con un software que sea capaz de aprovecharlo. Piensa, por ejemplo, en un PC tope de gama con un sistema operativo que no puede exprimir sus componentes. Terrible, ¿verdad? Pues los routers no son una excepción, estos dispositivos son «independientes», montan sus propios componentes y necesitan un software que esté a la altura.

Ahí es donde entra en juego FRITZ!OS de AVM, un sistema operativo con base Linux que marca una diferencia importante y que representa un gran valor añadido en todos los routers FRITZ!Box. ¿Quieres descubrir todo lo que ofrece FRITZ!OS de AVM? Pues sigue leyendo, que te lo vamos a explicar al detalle en este artículo.

1.-FRITZ!OS de AVM: una interfaz sencilla pero potente

Este sistema operativo se integra a la perfección en cualquier navegador y presenta una interfaz muy sencilla e intuitiva. Gracias a ello resulta muy fácil de utilizar, y cuenta con un completo abanico de funciones y de secciones que nos permitirán tenerlo todo bajo control con tan solo unos pocos clics.

Por ejemplo, podremos ver qué versión de FRITZ!OS tenemos instalada, comprobar si existen actualizaciones disponibles, revisar las conexiones activas y qué dispositivos están utilizando nuestra red, acceder a detalles importantes sobre los puertos, realizar ajustes de una manera sencilla a través de las diferentes pestañas integradas (Internet, Wi-Fi, red doméstica, sistema, diagnóstico, telefonía y DECT) y contaremos con el apoyo de diferentes asistentes que nos facilitan la realización de numerosas modificaciones.

Con FRITZ!OS podrás tener bajo control toda tu red sin esfuerzo, controlar los dispositivos de domótica conectados y accederás a un montón de funciones avanzadas con un simple clic.

2.-Wi-Fi de primer nivel bajo tu control

FRITZ!OS de AVM trabaja de forma inteligente para conseguir una red Wi-Fi de primera. Este sistema operativo cuenta con una función de selección automática del mejor canal inalámbrico, dispone de un ajuste flexible del ancho de banda y también identifica quién está utilizando los diferentes canales y los esquiva, moviendo la conexión a aquellos que estén menos saturados.

Esto quiere decir que nuestro FRITZ!Box, y el sistema operativo FRITZ!OS, trabajan de forma inteligente y en conjunto para utilizar siempre los canales menos saturados y ofrecernos la mejor conexión Wi-Fi posible, pero esto no es todo, todavía hay más.

FRITZ!OS de AVM está preparado para aprovechar todas las ventajas que ofrece la conectividad Wi-Fi Mesh y cuenta con funciones adicionales que son muy útiles, como por ejemplo los temporizadores que permiten activar y desactivar el Wi-Fi a horas concretas, y prioriza la reproducción de contenidos de vídeo bajo demanda de plataformas como Netflix o Amazon, para que siempre disfrutemos de una experiencia óptima.

3.-Crea tu nube personal y disfruta de nuevas funciones

Con la aplicación FRITZ!NAS, que tiene un grado de integración total con FRITZ!OS, podremos convertir nuestro FRITZ!Box en un sistema de almacenamiento NAS para crear nuestra propia nube. Como sabrán muchos de nuestros lectores habituales AVM también ofrece un amplio conjunto de aplicaciones gratuitas que nos permitirán sacar un mayor partido a nuestros dispositivos, conocidas como FRITZ!Apps.

AVM actualiza con regularidad el sistema operativo FRITZ!OS, añadiendo nuevas funciones que mejoran el rendimiento y la seguridad. Por ello, es recomendable tener configurado el FRITZ!Box para que instale las actualizaciones de forma automática, ya que así no tendremos que molestarnos en realizar búsquedas de forma periódica.

FRITZ!OS también nos permite acceder a numerosas opciones de control parental para limitar tanto el tiempo de uso como las webs a las que pueden acceder nuestros hijos, y nos permite crear fácilmente una red de invitados para nuestras visitas.

Otro valor importante lo tenemos en la optimización de las funciones VPN (Virtual Private Network) del FRITZ!Box. Podemos asignar un nombre diferente a cada una de las conexiones VPN, y la función “Full Tunneling” del FRITZ!Box nos permite que todo el tráfico de la red pase por el equipo remoto de la conexión VPN.

Con FRITZ!OS 7.10 podremos crear una conexión VPN de un FRITZ!Box a otro, a la que se podrá acceder a través de IPv4, en la conexión DS Lite (dirección IPv6 externa, IPv4 interna), y disfrutar de una estabilidad y una seguridad total.

Contenido ofrecido por AVM FRITZ.