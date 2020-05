League of Legends Wild Rift revela sus requisitos mínimos para móvil

Ha pasado ya más de medio año desde que por primera vez, Riot anunciase la llegada de toda una nueva serie de juegos alrededor de su exitoso universo de League of Legends, entre los que destacó League of Legends Wild Rift, la tan ansiada versión para móviles del MOBA. Así pues, con un lanzamiento inminente esperado para las próximas semanas, la compañía ya ha revelado los requisitos mínimos que deberá cumplir nuestro teléfono para poder jugarlo.

Por desgracia, más allá de un listado convencional, el anuncio se ha hecho a través de una publicación en Twitter, en la que sus propios desarrolladores afirman que: «con el objetivo de crear una experiencia de LoL que se sienta cómoda, aún estamos trabajando en los requisitos mínimos que tendremos de lanzamiento. Queremos que el juego esté disponible en el mayor número de dispositivos posible, sin comprometer la jugabilidad de Wild Rift«.

De esta manera, se adelantan requisitos mínimos como una memoria RAM de al menos 1.5 GB, un procesador Qualcomm Snapragon 410 o de potencia similar, y una GPU Ardeno 306. Si bien todavía no se han especificado las versiones de los sistemas operativos compatibles, en el caso de los dispositivos de Apple, League of Legends Wild Rift funcionará desde los teléfonos iPhone 6 en adelante, fijando así el baremo en iOS 8.

¿Qué es League of Legends Wild Rift?

Si todavía no lo conoces, League of Legends Wild Rift es una versión móvil casi idéntica del popular MOBA para PC. Y es que tal y como declaró la propia Riot anteriormente, se trata de un juego reconstruido completamente «desde cero». Así pues, entre las primeras imágenes mostradas, nos encontramos con una interfaz completamente distinta y adaptada a la experiencia en estas pequeñas pantallas, y sobre todo, a la ausencia de teclado y ratón.

De esta manera, la experiencia está diseñada para ofrecernos unas partidas más rápidas en consonancia con el estilo de juego en móviles (dependiente de la batería y el sobrecalentamiento ante largas sesiones de uso exigente), pero mantendrá la esencia de y jugabilidad de League of Legends, y su mapa principal 5v5, la Grieta de los invocadores. Por último, si bien el juego «sólo» contará con 40 de los campeones del LoL, ya se ha confirmado que éstos se irán ampliando en el futuro.

No obstante, pese a que la esencia del juego sea principalmente la misma que el League of Legends original, no se trata del mismo juego. Y es que la gran diferenciación de League of Legends Wild Rift es que sólo estará disponible para móviles, por lo que a diferencia de otros juegos como Fortnite o PUBG, no contaremos con un juego cruzado con los jugadores de PC.

Actualmente se han comenzado las primeras alfas cerradas para Android en los territorios de Filipinas o Brasil, aunque se espera que este multijugador en línea gratuito continúe abriendo su acceso a otros territorios durante los próximos días, por lo que os recomendamos que vayáis realizando el registro previo para manteneros informados de todas las novedades de disponibilidad.