Recuerdo a la perfección cuál fue mi primer smartphone de verdad, un Galaxy S SL, un terminal que quizá sea un gran desconocido para algunos, aunque estoy seguro que más de uno de nuestros lectores lo conocerá de sobra, ya que fue una versión económica del Galaxy S que tuvo una gran popularidad en España.

No tenía pensado cambiar de móvil, de hecho en aquél momento estaba muy contento con mi Nokia 6555. Me encantaba el diseño de ese teléfono, no era nada del otro mundo a nivel de prestaciones, pero su línea, su combinación de colores y el toque de distinción que le daba el reloj en la pantalla externa lo convirtieron, a mi juicio, en uno de los modelos más bonitos de la época.

Me animé a cambiar de móvil por una promoción que me permitió hacerme con el Galaxy S SL gratis, solo tenía que aceptar una pequeña permanencia, y dado que en aquel momento no quería asumir el coste que representaba comprar un smartphone decidí lanzarme, al fin y al cabo no perdía nada.

Mi primer smartphone cumplió, pero no fue lo que esperaba

La experiencia con mi primer smartphone fue buena, aunque no todo lo buena que esperaba. Sabía que el Galaxy SL era una versión económica del Galaxy S, había repasado las especificaciones de uno y de otro, pero en la práctica las diferencias eran más grandes de lo que parecían sobre el papel. El primero tenía un SoC menos potente, menos memoria RAM (478 MB frente a 512 MB), menos capacidad de almacenamiento (4 GB frente a 8 GB), una cámara de menor calidad y una pantalla LCD (el Galaxy S montaba un panel AMOLED).

Debo reconocer que tenía unas expectativas muy altas, y que evidentemente no se cumplieron, aunque a pesar de todo disfruté bastante de mi primer smartphone. El salto que supuso frente al Nokia 6555 fue enorme, era prácticamente como llevar un PC en el bolsillo, y su rendimiento con juegos no muy exigentes y con algunos emuladores era muy bueno.

Lo tuve durante bastante tiempo, hasta que al final empezó a darme problemas y decidí cambiarlo por un iPhone 4S. Creo que este ha sido uno de los saltos que más me ha impactado, tanto por la calidad y el diseño del terminal de Apple como por su rendimiento, la calidad de la cámara y el soporte. La experiencia fue soberbia, y estuve muy contento con el cambio hasta que Apple lanzó iOS 8, una actualización que tuvo un impacto muy negativo en el rendimiento del terminal, y que me animó a volver a Samsung.

Después del iPhone 4S compré un Galaxy S6, un terminal que me dejó sensaciones enfrentadas, aunque debo decir que me encantó su diseño y su calidad de construcción. Hoy por hoy he vuelto a Apple, tengo un iPhone 8 Plus desde hace casi tres años, y no tengo pensado cambiarlo a corto plazo. Ahora os toca a vosotros, ¿cuál fue vuestro primer smartphone?