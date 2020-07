Hubo un tiempo, los más jóvenes no lo recordarán, en el que había que escribir la url completa, es decir,con http:// en la barra de direcciones del navegador. También hubo un tiempo en el que todas las direcciones de las páginas web empezaban por www. Es más, todavía me recuerdo diciendo «A ver, apunta, hache, te, te, pe, dos puntos, barra, barra, uve doble, uve doble, uve doble…». Aunque con los años se dejó de escribir el protocolo precediendo la url, y las tres uve dobles dejaron de ser un estándar, en un estúpido ejercicio de nostalgia algunos todavía escribimos el protocolo y sentimos una rara satisfacción al poner la triple w.

Es, digo, un ejercicio de pura e innecesaria nostalgia, que en realidad aporta bastante poco en la mayoría de los casos, y a razón de ello hace ya algún tiempo que los navegadores optaron por ocultar el protocolo en la barra de direcciones. Y sí, sé que no es lo mismo si se emplea http que si se emplea https, y que esa información es importante, pero precisamente por eso se ha optado por eliminarlo del texto de la dirección pero, al tiempo, por mostrar un elemento gráfico que informa sobre la seguridad y que, al ser pinchado, da información adicional, además de permitir realizar determinados ajustes relacionados con la seguridad.

Y ahora, avanzando en esa dirección, y de manera casi simultánea, los equipos de desarrollo de Google Chrome y de Microsoft Edge Chromium han decidido dar un paso más, eliminando también el subdominio en la barra de direcciones. El subdominio, para quienes lo desconozcan, es todo el texto que queda a la izquierda del punto que se encuentre más a la derecha del dominio en la dirección. Por ejemplo, en www.sitioweb.es el subdominio sería www. En correo.miempresa.com sería correo y en catalogo.tienda.chuchelandia.es, el subdominio sería catalogo.tienda. Así, solo se mostraría el servidor.

El proceso, eso sí, ha sido abordado de maneras distintas por ambos equipos. Los responsables de Google Chrome, poco «fans» de las urls, y que ya ha dado algún paso p’alante y algún pasito p’atrás, han optado por incluirlo en la V86, algo que ha suscitado respuestas encontradas, con algunos usuarios indicando su preferencia porque sí que se muestre tal información. Más cautos, los desarrolladores de Edge Chromium, tal y como informa MSpoweruser, han optado por incluir esta función en Canary (la etiqueta que define sus versiones de prueba) y consultar a sus usuarios qué piensan de este cambio.

Esta modificación en la visualización de la url, claro, tiene ventajas y desventajas. En el lado malo, y a diferencia de lo que ocurre con el protocolo empleado, no hay ningún elemento que nos indique si estamos en un subdominio y, en caso de que así sea, en cual. En muchos casos su valor es puramente informativo (lo que no es poco), pero en otros sirve para distinguir, por ejemplo, en que servicio de una web estamos iniciando sesión, en los casos en los que los servicios se organizan en subdominios.

Como contrapartida, este cambio se puede traducir en una mejora para la seguridad de los usuarios menos familiarizados con la estructura de la url. En muchos scams, es común impostar webs legítimas, poniendo el nombre de las mismas como subdominio. Y como en todo el mundo occidental leemos de izquierda a derecha, lo primero que ven esas personas es el nombre de la entidad, empresa o servicio impostado, y en no pocas ocasiones no prestan atención al resto. Hablo de urls como tubanco.oficinaonline.servicios.xyz.es.

Como puedes ver, en este caso el servidor real es xyz.es (que, casualmente, precisamente es de los sitios que practica la técnica del subdominio que aparenta ser de otro servidor, además de impostar la imagen de la edición digital del diario El Mundo, lo mejor es que no la abras), pero algunas personas se quedarán en tubanco o, como mucho, en oficina online. Y cuanto más larga sea la url, más posibilidades de que esos usuarios no lleguen hasta el servidor real (he visto casos en los que la barra de direcciones quedaba llena de información basura y algún subdominio, forzando a desplazarse hacia la derecha hasta poder comprobar el servidor real).

¿Qué opinas tú? ¿Mejor con o sin protocolo y subdominios? ¿Mejor una dirección más limpia o más información?