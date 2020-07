Braava jet m6, análisis: suelos brillantes sin esfuerzo

Llegará un momento que la limpieza manual de la casa se convertirá en algo del pasado. Todavía falta para que llegue ese día ya que, aunque los robots limpiadores son cada vez más capaces y accesibles, todavía están lejos de ser tan infalibles como una persona. Pero si hay una empresa que está cerca de lograrlo esa es iRobot.

En estos días hemos estado probando el Brava jet m6, un robot fregasuelos que cuesta 699,99€. iRobot se diferencia del resto creando un robot específicamente creado para fregar o limpiar el polvo, en lugar de combinar dos en uno (aspirador y fregado) como hacen otras marcas.

Diseño y tecnología

La gama Braava de iRobot corresponde a los fregauselos y todos caracterizan por su diseño cuadrado y su color blanco. El jet m6 es el más grande la gama, pero a a pesar de sus 9 centímetros de altura, este robot puede limpiar fácilmente debajo de muebles, algo que por ejemplo, el Roomba i7 no consigue.

Del Braava jet m6 destaca también el círculo plateado superior, este círculo se retroilumina para darnos algunos mensajes luminosos, por ejemplo, cuando detecta suciedad se ilumina en blanco, cuando tiene algún problema lo hace en rojo y cuando vuelve a su base lo hace en azul. El mismo código de color que el Roomba. Debajo de este círculo plateado se encuentra en tanque de agua que utilizará para fregar, sacar y meter el tanque es muy sencillo, tan solo tenemos que apretar el círculo plateado para que la tapa se abra, veremos que el tanque es redondo y tiene una pequeña asa, tiramos del asa para extraerlo y lo llenamos con lo que queramos utilizar, solamente agua o mezclada con un producto de limpieza. Después cerramos el tapón y lo volvemos a guardar, para que se ajuste correctamente deberemos introducirlo primero con el asa levantada y cuando ya esté colocado, volvemos a bajarla para cerrar la tapa.

En la parte delantera del robot se encuentra la boquilla por la que expulsa el agua a presión cuando friega. Justo encima de esta boquilla se encuentra la cámara que permite el mapeo de la casa para su posterior procesamiento en la aplicación. En la esquina derecha cuenta con tres botones, uno es el de limpieza que nos permite utilizar el robot de manera manual sin la aplicación móvil. A cada lado de ese botón se encuentra, en un lado, el botón Spot para la limpieza en profundidad localizada, que tiene el icono de un punto de mira. Y en el otro lado, el botón home que lleva de vuelta a la base al robot cuando queramos acabar con el proceso de limpieza de manera manual.

Debajo de la boquilla de aspersión se encuentra el botón de expulsión del paño que permite expulsar el paño sucio sin necesidad de tener que tocarlo. Para introducirlos en principio no haría falta darle la vuelta al robot, solo hay que deslizarlos por debajo para que enganchen. Aunque a veces es difícil saber si han enganchado correctamente, porque el robot no hace ningún sonido indicándolo, solo lo sabremos porque desde la aplicación nos dejará ponerlo en marcha y si no nos dirá que falta alguno.

Para cada tipo de limpieza Braava jet m6 incluye tres paños desechables para fregado en profundidad, un paño desechable para limpieza del polvo en profundidad, un paño reutilizable para fregado y otro reutilizable para limpieza del polvo.

Destaca, tanto en fregado como limpieza del polvo, su sigilo a la hora de trabajar. Algo lógico si tenemos en cuenta que no tiene que aspirar. Únicamente es más ruidoso cuando friega ya que oímos como expulsa el agua.

Al igual que Roomba s9+ e i7+, Braava jet m6 utiliza el sistema de navegación iAdapt 3.0 con tecnología vSLAM y el sistema de mapeado inteligente Imprint Smart Mapping para memorizar la distribución de su casa, lo que permite a los usuarios controlar qué habitaciones se limpian y cuándo.

Modos de limpieza y aplicación

Como hemos comentado antes este robot tiene dos modos de limpieza, el fregado y limpieza de polvo o mopa. Para elegir entre uno u otro simplemente tenemos que poner el paño que corresponda. El Braava jet m6 incluye dos paños de limpieza reutilizables, uno para limpieza en seco y otro para fregado. Y tres desechables, dos de fregado y uno de limpieza de polvo. Sabremos a que tipo de limpieza corresponde cada uno por el color de la etiqueta de acoplamiento que incorporan en su parte posterior. Azul es para limpieza en mojado, blanco para la limpieza en seco. En el empaquetado cada paño viene con una etiqueta de cartón que indica el tipo de paño que es en varios idiomas y con una gota tachada o no según el tipo que sea.

Los paños reutilizables son de tela y los desechables son de color blanco. En el caso de los desechables no significan que sean de un solo uso, pueden utilizarse varias veces, hasta que los veamos que están tan sucios y ya los podemos tirar. Los reutilizables pueden lavarse sin problema en la lavadora, eso sí a 30º como máximo y con ropa de color para evitar que destiñan. Nosotros lo hemos hecho, y se han quedado perfectamente limpio y no hemos tenido ningún problema de desteñidos.

Los paños desechables no significa que sean de un solo uso, podemos utilizarlos hasta que creamos que ya no limpian más y que es necesario tirarlos, ya que este tipo de paño no se puede lavar.

En la tienda de iRobot podemos comprar más paños reutilizables para Braava jet m6 por 29,99€ la pareja. Un pack de 7 paños desechables, tanto para fregar como para limpiar el polvo cuestan 11,99€ cada pack.

Una vez puesto el paño solo tenemos que darle a clean desde la aplicación o desde los mismos botones del robot. La diferencia entre hacerlo desde la aplicación o desde el robot, es que si lo hacemos desde la aplicación podemos elegir si queremos que limpie solo una habitación concreta.

Cuando seleccionemos el modo de fregado es necesario que el tanque de agua esté lleno hasta arriba al menos la primera vez que lo vayamos a utilizar. Después, si el tanque no se ha gastado no es necesario volver a llenarlo, el Braava jet m6 nos avisará de que no le queda agua. Si se queda sin agua a final de un ciclo, volverá automáticamente a su base, aunque esté en un ciclo de entrenamiento. Una vez que hayamos rellenado el tanque, volverá automáticamente al punto en el que se había quedado. Puede fregarse solo con agua o podemos añadir el producto de limpieza que queramos y en la cantidad que queramos, puede echarse incluso lejía, la única restricción es que no llenemos el tanque de agua hirviendo. Ellos incluyen en la caja un bote pequeño de un producto de limpieza para probar.

En el modo fregado el robot expulsa el agua a presión por la boquilla y pasa sobre ella varias veces para extenderla y a la vez secarla y es que una de las cualidades de este robot es que, al pasar varias veces por lo húmedo el suelo se seca antes.

Puesto el que el modo fregado expulsa agua que puede dañar algunos muebles o superficies como alfombras el Braava jet m6 cuenta con un sistema de esquivado de obstáculos especial que los mantiene más lejos para evitar mojarlos.

Tanto el modo de fregado como el de limpieza del polvo son bastante intensivos, el robot pasa varias veces por la misma zona eliminando cualquier suciedad con bastante éxito y eficacia y nada tiene que ver con el fregado que pudiéramos realizar nosotros.

El modo Spot es el modo de limpieza en profundidad y ese solo lo podemos seleccionar desde el robot, llevándolo a mano al sitio en concreto en el que queramos limpiar. En este modo limpiará en profundidad un área de 1,22 metros cuadrados. Una vez que haya terminado podemos mandarle a la base pulsando el botón home.

Desde la aplicación podemos elegir si queremos que limpie toda la casa o solo una habitación en concreto. Si contamos con un Roomba además podremos seleccionar aspirar primero, ya sea toda la casa o una habitación.

También podremos configurar un calendario de limpieza para que se haga siempre a una hora concreta. Es importante que, en este caso, sepamos que el suelo casa o de la habitación va a estar recogido para evitar accidentes.

Mapeado

Uno de los puntos fuertes de los robots de iRobot es su sistema de mapeado inteligente Imprint Smart Mapping que permite que sus robots memoricen el plano de la casa permitiendo esta limpieza selectiva de habitaciones y que los robots vuelvan a su base sin necesidad de recogerlos. Cuando el mapa está hecho correctamente y contamos con robot aspirador podemos elegir la opción de aspirar primero una habitación antes de fregarla o limpiar el polvo.

El problema con este robot es la creación correcta de los mapas. Cada vez que le damos a Clean el robot realiza un mapa de la superficie por donde ha podido pasar. La primera vez que lo utilizamos el robot tardará unos dos ciclos en realizar el mapa, dependiendo de lo grande que sea la casa. Como hemos dicho antes, este robot cuenta con un sistema de esquivado de obstáculos diferente al del Roomba. Mientras los Roomba si se pueden y deben subirse a alfombras para poder aspirarlas, los Braava tienen que evitarlos para no estropearlas. Esto tiene toda la lógica, el problema es que no se adapta correctamente a todas las arquitecturas de todas las casa.

En mi casa, a la entrada de algunas habitaciones hay juntas en el suelo. Estas juntas se suelen poner en los suelos de madera para evitar que las lamas se muevan y se creen huecos. Son una pequeña elevación, realmente ni siquiera me había dado cuenta de que estaban ahí hasta que he probado este robot. El Braava se dirige a la junta cuando está pasando, intenta pasarla, pero al ver que la subida es elevada interpreta que puede ser algún tipo de alfombra y vuelve hacia atrás esquivando ese obstáculo, eso se traduce en que el mapa que hace de la casa no está completo y en algunas ocasiones es erróneo.

Para crear un mapa debemos iniciar un ciclo de entrenamiento, como he comentado antes, habrá que enternarle varias veces para que complete el mapa. En estos ciclos de entrenamiento también limpia. Además se recomienda hacerlos en diferentes momentos del día, para que aprenda a limpiar con distintas intensidades de luz.

Durante todo el mes que he tenido conmigo el robot solo he realizado ciclos de entrenamiento intentando que, aunque el mapa no fuera completo, al menos fuera correcto y hasta ahora no lo he conseguido. Es un poco frustrante ya que si en la misma aplicación entro en las opciones del iRobot i7 puedo ver el mapa correcto.

Conclusiones

A pesar de los problemas que he tenido con el mapeo, no puedo desdeñar que la limpieza que lleva a cabo este robot es impecable. Además, como he comentado antes, aunque se esté fregando puede pasarse rápidamente por la zona limpia sin necesidad de «pisar lo fregado» ya que se seca al momento.

Salvo baños y cocina, el suelo de mi casa es tarima. Tenemos perro y vivimos al lado de unas obras, así que rápidamente se llena de pelo y polvo, aunque el Roomba i7 nos ayuda muchísimo, después siempre era necesario fregar o pasar la mopa para que el suelo pareciera realmente limpio y no solo a medias. Esto es algo que hemos conseguido que sea duradero gracias al Braava jet m6, simplemente poniéndolo todos los días sin tener que limpiar nosotros. Para poder limpiar aquellas habitaciones a las que le robot no llegaba por si solo, lo llevábamos a mano y el resultado es el mismo.

La coordinación con el iRobot es perfecta y lo hemos comprobado en aquellas habitaciones que el Braava si ha sido capaz de mapear correctamente. Por eso, si tu casa no cuenta con estos obstáculos, y tienes un suelo de madera que necesita un mayor cuidado y más frecuencia de limpieza que la baldosa, este es un robot que deberías tener. Incluso teniendo estas juntas en la casa nosotros lo recomendamos ya que la limpieza es perfecta y merece la pena tener que llevarlo de un sitio a otro.