Spotify y Chromecast ya permiten realizar ‘streaming’ directo desde el PC

La pareja no voluntaria formada por Spotify y Chromecast es tan popular como parece, y es que si el primero es el servicio de música bajo demanda más más usado del mundo, el segundo es uno de los ‘retransmisores de streaming‘ más vendidos de su categoría, sino el que más. Sin embargo, hasta ahora no se llevaban todo lo bien que debieran o, en palabras más apropiadas, no se integraban lo bien que uno esperaría.

Hasta ahora, si querías utilizar Spotify y Chromecast para retransmitir música desde la aplicación de PC hasta tu televisor, tenías que hacer un extraño baipás en el que la aplicación móvil de Spotify era pieza indispensable para escuchar la música que tanto te gusta. Lo cual, evidentemente, no tenía mucho sentido porque para eso usas directamente la aplicación móvil y te ahorras dar más vueltas.

Pero todo eso se ha acabado y a partir de ahora, con la nueva versión de la aplicación (1.1.38), Spotify y Chromecast ya funcionan como deberían haberlo hecho desde tiempo ha, esto es, ya puedes enviar la retransmisión de la música que estás reproduciendo en la aplicación para PC directamente a donde tengas conectado el Chromecast. Por lo general, a tu televisor inteligente… o tonto, siempre que tenga una entrada HDMI.

Al fin y al cabo, lo más interesante de dongles del tipo de Chromecast no es reemplazar las capacidades de tu televisor inteligente, aunque los hay tan malos que sí que es una solución; sino darle vidilla a un televisor que no se pueda conectar por sí solo a Internet. La nueva integración entre Spotify y Chromecast es un claro ejemplo de esa vidilla.

¿Cómo conectas Spotify y Chromecast? Como lo hacías hasta ahora: te vas al menú de dispositivos conectados y buscas el que corresponda, solo que ya no necesitarás nada tener a mano el móvil con la aplicación para Android o iOS lista para ejercer de controlador intermedio. Que quizás sea más cómodo así; pero la posibilidad hacerlo o no hacerlo de tal modo, por fin existe.

Spotify y Chromecast ya funcionan como cabe esperar, pues, al menos en lo que a las aplicaciones de Spotify para Windows y Mac se refiere. La aplicación para Linux aún no ha recibido la actualización de marras y la aplicación web parece que tampoco. Pero debería ser cuestión de tiempo que lo hagan dado que se basan en la misma infraestructura y que el soporte de Chromecast está muy extendido en toda clase de hardware y software.