La serie de Fallout se adaptó para no copiar a Fallout 5

Fallout 5 es uno de los proyectos más importantes y más esperados de Bethesda, y si queréis que os sea sincero es uno de los juegos que espero con más ganas de todos los triple A que están por venir. Bethesda todavía no ha dicho nada oficial sobre este título, aunque todo parece indicar que llegará después de The Elder Scrolls 6, lo que significa que todavía faltan unos cuantos años.

La espera va a ser larga, pero para amenizarla un poco contaremos con la serie de Fallout que Amazon Prime lanzará el próximo 11 de abril. Esa serie también nos está sirviendo para obtener algunas pistas sobre lo que podría ser la quinta entrega de esta esperada franquicia (siguiendo el orden general sin incluirlos spin-offs), aunque la información sigue siendo todavía muy escasa, así que paciencia.

Hace poco se insinuó que la serie de Fallout nos ofrecía un ligero atisbo de lo que podía ser esa nueva entrega de la franquicia, pero hoy tenemos una información que apunta precisamente en la dirección contraria. Una entrevista elaborada por Den of Geek a Todd Howard confirma que el productor ejecutivo de Bethesda pidió explícitamente a Jonathan Nolan, showrunner de la serie, que no hiciera ciertas cosas porque las van a hacer en Fallout 5.

Esto quiere decir que aunque dicha serie puede ser una fiel representación del espíritu de la franquicia, y de hecho su último tráiler apunta en esa dirección, lo cierto es que no va a representar las claves de Fallout 5. Esto me ha dejado pensando, la verdad, y me deja con muchas preguntas que ahora mismo no puedo contestar. De todas ellas la más importante es si Howard se atreverá a innovar de verdad con esa nueva entrega, introduciendo nuevas mecánicas o incluso conceptuándola desde el principio como un título multijugador.

En general tengo más o menos claro lo que podemos esperar de esa nueva entrega, al menos en su base o núcleo duro, de hecho ya compartí con vosotros un resumen centrado en las claves de Fallout 5, incluyendo el motor gráfico y sus posibles requisitos, pero más allá de esos pilares básicos no me atrevo a intentar hacer ninguna previsión. Con todo, como buen fan de la franquicia estaré atento a las novedades que vayan saliendo para compartirlas con vosotros.

Os recuerdo que esa nueva entrega de la conocida franquicia de Bethesda va a ser exclusiva de la generación actual, y que por tanto no llegará ni a PS4 ni a Xbox One. Solo se podrá jugar en Xbox Series S, Xbox Series X, PS5 y PC, y puede que también acabe funcionando en Nintendo Switch 2, siempre que dicha consola cumpla con unas especificaciones mínimas.

Imagen de portada generada con IA.