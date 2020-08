La presión de Estados Unidos contra Huawei crece por momentos, una realidad que, según fuentes chinas, ha llevado a la compañía a acelerar el desarrollo del primer smartphone Huawei con HarmonyOS. Esto quiere decir que dicho terminal llegará antes de lo esperado, ¿pero cuándo exactamente?

Aunque todavía no tenemos una fecha confirmada, la fuente de la noticia indica que el primer smartphone Huawei con HarmonyOS podría llegar antes de terminar 2020, concretamente en la recta final de dicho año (entre noviembre y diciembre). No será un modelo de gama alta, de hecho es probable que ni siquiera encaje del todo en la gama media, ya que será desarrollado como un smartphone de bajo coste compatible con 5G y exclusivo para el mercado chino.

Sé lo que estáis pensando, que las idas y venidas de Huawei con HarmonyOS hacen que este tipo de noticias sean complicadas de digerir. Lo entiendo perfectamente, de hecho hace poco vimos que el CEO de Huawei reconoció que «se habían marcado un farol» con dicho sistema operativo, pero creo que debemos contextualizar adecuadamente esa información.

El jefe de Huawei no dijo en ningún momento que no pudieran lanzar un smartphone Huawei con HarmonyOS, o que dicho sistema operativo no se pudiera utilizar en smartphones. Lo que dio a entender es que no podría competir con Android, y que necesitaría mucho tiempo y una gran inversión para poder llegar al nivel del sistema operativo de Google. Es ahí donde está la clave de ese farol, en que nos hicieron creer que se encontraba en un estado mucho más avanzado, tanto a nivel de plataforma como de ecosistema de aplicaciones.

¿Qué especificaciones tendrá el primer smartphone Huawei con HarmonyOS?

No tenemos información todavía, pero por lo que ha comentado el reputado analista Ma Jihua podemos sacar en claro que, al tratarse de un smartphone 5G económico, tendrá el hardware propio de un terminal con un coste inferior a los 150 euros.

Con eso en mente, me atrevo a pensar en una configuración tal que así: SoC MediaTek Dimensity 720 (CPU de ocho núcleos, 5G y GPU Mali-G57 MC3), 4 GB de RAM, 64 GB de capacidad de almacenamiento y doble (o triple) cámara trasera. No estaría nada mal si se mantiene el precio que hemos indicado. Dicho SoC ha sido desplazado por el MediaTek Dimensity 820, así que este último también podría ser una buena opción.

Ese primer smartphone Huawei con HarmonyOS estará limitado al mercado chino, una decisión comprensible por parte de Huawei, ya que dicho mercado tiene una menor dependencia de los servicios móviles de Google, y siente un mayor apego por los terminales de dicha compañía, sobre todo ahora que la presión de la Administración Trump ha despertado sentimientos nacionalistas a favor de Huawei.

Algunas fuentes han vuelto a repetir que, al final, Huawei acabará afrontando una transición total a HarmonyOS, y que podría dar nuevos detalles a partir del próximo mes de septiembre. Estaremos atentos a ver si deciden, por fin, mover ficha en este sentido. Os recuerdo que este movimiento sería muy perjudicial para Google, ya que Huawei es, a día de hoy, uno de los mayores vendedores de smartphones del mundo. Si abandona Android y los servicios de Google la cuota de usuarios de ambos se reducirá considerablemente, y con ello los ingresos de la firma de Mountain View.