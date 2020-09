La división ASUS Republic of Gamers, que como sabrá la mayoría de nuestros lectores está especializada en el sector gaming, presentó ayer sus nuevas tarjetas gráficas ROG Strix GeForce RTX 30, una nueva generación de alto rendimiento que utiliza la revolucionaria arquitectura Ampere de NVIDIA.

En este artículo hemos tenido la oportunidad de echar un vistazo al diseño personalizado que ha utilizado ASUS, y también hemos hablado de las RTX serie 30 TUF Gaming, una versión más económica que mantiene, sin embargo, una buena calidad de construcción. El gigante taiwanés ha adoptado una estrategia clara centrada en la diversificación de su serie RTX 30 en dos grandes niveles, ASUS Republic of Gamers Strix, dirigida al público más exigente, y TUF Gaming, pensada para aquellos que tienen un presupuesto más ajustado y necesitan un valor más equilibrado a nivel de precio y prestaciones.

No hay duda de que las RTX serie 30 de NVIDIA se han convertido en un auténtico fenómeno para los amantes del gaming en PC, pero la división ASUS Republic of Gamers no se ha limitado a presentar sus nuevas líneas de tarjetas gráficas, sino que ha querido ir mucho más allá. Justo ayer tuvimos la oportunidad de asistir a un evento virtual titulado «Meta Buffs», donde la compañía presentó una gran variedad de periféricos que os vamos a mostrar al detalle.

Monitores gaming ASUS Republic of Gamers Swift PG259QN y PG259QNR de 360 Hz

El auge del gaming competitivo ha animado a los grandes fabricantes de periféricos y de accesorios a lanzar monitores con una tasa de refresco cada vez mayor. Como sabrán muchos de nuestros lectores, la tasa de Hz de un monitor refleja la cantidad de veces que actualiza la imagen en un segundo, y va íntimamente ligada a la tasa de fotogramas por segundo.

Un monitor con una alta tasa de refresco montado junto a un PC de gama alta que alcance una alta tasa de fotogramas por segundo nos permitirá disfrutar de una fluidez soberbia en nuestros juegos favoritos, y esto nos dará una ventaja importante en títulos competitivos donde los el tiempo de reacción puede marca la diferencia entre el éxito y el fracaso.

En mi caso salté de un monitor limitado a 60 Hz a uno con G-Sync y una tasa de refresco de 144 Hz y debo decir que fue todo un acierto, el cambio ha sido tan grande que ha mejorado por completo mi experiencia al disfrutar de mis juegos favoritos.

El caso es que ASUS Republic of Gamers ha subido el listón con los nuevos monitores ROG Swift PG259QN y PG259QNR, cuya tasa de refresco alcanza los 360 Hz. Ambos tienen una pantalla de 24,5 pulgadas con tecnología Fast IPS, resolución de 1.920 x 1.080 píxeles (fundamental para alcanzar una tasa de FPS óptima que permita aprovechar esa alta tasa de refresco) y un tiempo de respuesta de 1 ms.



Ambos son compatibles con HDR10, cuentan con soporte de G-Sync por hardware, lo que significa que cuentan con toda la tecnología necesaria para ofrecer una experiencia de juego perfecta, sin stuttering (microtirones producidos por el tartamudeo de la imagen), sin tearing (ruptura de la imagen) y con una baja latencia de entrada.

El ROG Swift 360 Hz PG259QNR también viene con un kit de montaje de escritorio ROG muy sencillo que nos permite ahorrar espacio. Dicho kit simplifica el proceso de montaje y facilita los cambios de monitor, algo que me parece todo un acierto por parte de ASUS.

Router ROG Rapture GT-AXE11000

ASUS fue la primera en lanzar al mercado un router con Wi-Fi 6, y ahora la división ASUS Republic of Gamers ha querido subir el listón con el ROG Rapture GT-AXE11000, un router de alto rendimiento para gaming que ofrece:

Canales con un ancho de hasta 160 MHz.

Configuración de triple banda compatible con Wi-Fi 6E (4×4).

Velocidades de hasta 11 Gbps (11.000 Mbps).

Agregación WAN de hasta 2 Gbps.

Puerto LAN Gigabit de 2,5 Gbps.

Latencia reducida.

Para que todo funcione de forma óptima, el ROG Rapture GT-AXE11000 cuenta con un procesador de 64 bits equipado con cuatro núcleos a una frecuencia de 1,8 GHz, y se apoya en 1 GB de memoria RAM. Esto le permite sacar adelante altas cargas de trabajo sin problema, y cuenta además con un amplificador de potencia de 6 GHz que mejora tanto la cobertura como la calidad de la señal.

Ventiladores ASUS ROG Strix XF 120 mm

La refrigeración es fundamental en cualquier PC gaming que se precie. ASUS Republic of Gamers lo sabe, y por ello ha presentado los ventiladores ROG Strix XF de 120 mm de tipo PWM. Utilizan conectores de 4 pines y han sido probados y verificados para funcionar sin problema con perfiles de ruido y de rendimiento optimizados y equilibrados.

Según los datos que nos ha proporcionado ASUS, estos ventiladores ofrecen:

Flujo de aire de 62,5 pies cúbicos por minuto (CFM).

Presión estática de 3,07 mm H2O , lo que los hace idóneos para integrarse en diferentes tipos de radiadores.

, lo que los hace idóneos para integrarse en diferentes tipos de radiadores. Eje reducido para maximizar el espacio para el flujo del aire.

Aspas aerodinámicas con una curvatura que permite minimizar las turbulencias.

Velocidad de giro de entre 250 y 1.800 RPM.

Tecnología de levitación magnética para reducir la fricción.

Vida útil de hasta 400.000 horas.

Un vistazo a los nuevos periféricos de ASUS Republic of Gamers

El Teclado ROG Strix Scope RX ha sido otra de las novedades más importantes de ASUS Republic of Gamers, ya que se trata del primer teclado mecánico de la compañía que utiliza los interruptores ópticos rojos ROG RX exclusivos de ASUS.

Prometen pulsaciones rápidas y unas sensaciones muy intensas con la marcación de cada pulsación. Estas son sus claves:

Construcción con diseño antirrebote.

Vida útil de 100 millones de pulsaciones.

Construcción de alta calidad con aleación metálica y resistencia al polvo y al agua (IP56).

Puerto USB 2.0 integrado.

Retroiluminación LED RGB personalizable.

Para acompañar a este nuevo teclado, ASUS Republic of Gamers ha presentado también el ratón inalámbrico ROG Keris Wireless, cuyo peso es de apenas 79 gramos.

Este ratón ha sido diseñado con la colaboración de un equipo profesional del mundo del deporte electrónico. Para darle forma, fue necesario un proceso de prueba de seis meses en el que se utilizaron numerosos prototipos. El resultado es un ratón con una ergonomía muy cuidada, un diseño atractivo y un buen conjunto de prestaciones.

Sensibilidad de 16.000 ppp.

Interfaz Bluetooth LE.

Batería recargable.

Sensor de alta velocidad.

Aceleración de 40g.

Interruptores ROG Micro Switch que aseguran una vida útil de hasta 70 millones de clics.

Iluminación LED RGB personalizable.

Botones programables para crear macros.

Saltamos ahora a ver los auriculares ROG Delta S, un producto que refleja a la perfección la estética gaming y que lucen en grande el distintivo ASUS Republic of Gamers. Utilizan el códec ESS 9281 de alta fidelidad y cuentan con tecnología QUAD DAC para ofrecer un sonido de alta calidad.

Implementan la tecnología Master Quality Authenticated (MQA), que permite conseguir una calidad de tipo estudio, y cuentan también con la tecnología Embedded MQA Renderer en ROG Delta S, que les permite conectarse a una señal de núcleo MQA y completar el «despliegue» final de un archivo MQA para una calidad de audio increíble. Como cabía esperar, también ofrecen sonido 7.1 virtual.

Los auriculares son muy ligeros, ya que apenas llegan a los 300 gramos. ASUS Republic of Gamers también ha cuidado la ergonomía al integrar un diseño en forma de «D» para cada orejera, y ha utilizado materiales acolchados de alta calidad. Cuentan con iluminación LED RGB personalizable, y montan un micrófono que cuenta con cancelación de ruido ASUS AI para mejorar la nitidez de nuestra voz.

Terminamos con la alfombrilla de ratón ROG Scabbard II, de gran tamaño y pensada para poner sobre ella una gran cantidad de accesorios, incluyendo, como no, el telcado y el ratón. Cuenta con una terminación muy cuidada, está fabricada con tela duradera protegida con un nano-revestimiento de grado militar que repele el agua, el aceite y el polvo y tiene bordes antideshilachados.