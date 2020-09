La guerra de la nueva generación de consolas está a punto de comenzar, pero ya tenemos claro que PS5 hará frente a Xbox Series X apostando por una gran cantidad de juegos triple A exclusivos que, en teoría, estarán disponibles desde el día del lanzamiento de la consola.

Ya lo he comentado en muchas ocasiones, pero me repetiré una vez más. El valor de una consola se define por la potencia de la misma, es decir, por el hardware que monte y el nivel de calidad gráfica y de rendimiento que sea capaz de ofrecer. Esto es importante, de hecho ya vimos que uno de los errores más importantes que cometió Microsoft con Xbox One fue lanzar un sistema claramente inferior a PS4.

Sin embargo, la potencia no es lo único que importa. Una consola se define también por sus juegos, y por los servicios que integra. Sony sabe que su consola de nueva generación no puede competir en potencia bruta con la de Microsoft, y por eso tiene mucho sentido pensar que PS5 hará frente a Xbox Series X con una excelente selección de juegos exclusivos triple A disponibles desde su lanzamiento.

Según la fuente de la noticia, Sony ha realizado una apuesta muy ambiciosa por los exclusivos en PS5, hasta tal punto que no solo veremos las continuaciones de sagas muy populares, como God of War 2, sino que además aprovecharán para abrir nuevas franquicias, es decir, para lanzar nuevos títulos que tendrán todo el potencial necesario para ampliar el catálogo de IPs (propiedad intelectual) de los principales estudios de Sony.

PS5 hará frente a Xbox Series X con grandes juegos, ¿pero será suficiente?

Creo que no soy el único que se hace esta pregunta. Xbox Series X tiene mucha más potencia que PS5, ya lo vimos en su momento cuando valoramos a qué GPU equivale, aproximadamente, la solución gráfica que utilizan ambas consolas, pero esto no es todo. Hay que tener en cuenta también que Microsoft ha ajustado mucho el precio de Xbox Series X, y que ha realizado una apuesta muy cuidada por la retrocompatibilidad y los servicios.

El Xbox Game Pass Ultimate es todo un ejemplo a seguir, y la retrocompatibilidad de Xbox Series X abarcará los juegos de Xbox One, Xbox 360 y parte de los juegos de Xbox, lo que significa que será muy superior a la retrocompatibilidad de PS5, que estará limitada a algunos juegos de PS4, al menos en un primer momento (en teoría luego Sony irá ampliando a más juegos de PS4).

Los juegos son importantes, y las exclusivas más aún. Pensar que PS5 hará frente a Xbox Series X y que eso será suficiente para conseguir una victoria no es algo descabellado. Vivimos en un mundo en el que los fanatismos están a la orden del día. Muchos usuarios comprarán un PS5 porque les gusta Sony y dicha consola, sin más, y lo mismo ocurrirá con Xbox Series X. Al usuario medio de consolas tampoco le importa tanto el tema del rendimiento bruto, prefiere elegir en función de qué sistema tenga sus juegos favoritos, y en este sentido puede que Sony vuelva a ser el caballo ganador para muchos jugadores.

A título personal lo tengo claro, Xbox Series X ofrece un valor más equilibrado que PS5, pero tiene un problema importante, los juegos exclusivos. De momento me gusta más lo que he visto por parte de Sony, y pensar en la posibilidad de que acabemos viendo un Bloodborne 2 no hace más que inclinarme a favor de comprar una PS5, como ya hice en su momento con PS4 por jugar a Bloodborne. Con todo, voy a esperar, ya que es probable que, al final, casi todos los exclusivos de PS5 acaben llegando a PC.