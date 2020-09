Microsoft ultima el lanzamiento de Windows 10 October 2020 Update

Conocida hasta ahora como 20H2, la próxima versión del sistema operativo de Microsoft llegará sin ninguna sorpresa en su presentación, según acaba de revelar la compañía: se llamará Windows 10 October 2020 Update y estará disponible a partir de octubre. Si esperabas otra cosa, es que no conoces a Microsoft.

Los de Redmond no suelen innovar con los nombres y denominaciones de las nuevas versiones de Windows 10 cuando apenas queda un mes para que salgan y esta no ha sido una excepción. No obstante, cabe recordar que si bien Windows 10 October 2020 Update comenzará a distribuirse en octubre, su despliegue será escalonado, como lo han venido siendo los de todas las actualizaciones del sistema.

De hecho, los usuarios del programa Windows Insider ya pueden acceder a la actualización, disponible a través del canal Release Preview. Si no surgen problemas de última hora, esta será la última compilación (Build 19042.508) de Windows 10 October 2020 Update que se reciba antes del lanzamiento final. Ya en octubre la actualización se ofrecerá a los usuarios del canal Beta y el resto vía Windows Update.

Windows 10 October 2020 Update

Hablando de Windows 10 October 2020 Update, no estamos ante una versión que traiga grandes novedades, sino ante una enfocada en mejorar el rendimiento y la estabilidad, o lo que es lo mismo, en mejorar la experiencia. Y es que las últimas versiones de Windows 10 han sido de un par de años a esta parte un sumidero desbordado por problemas de todo tipo.

La última Windows 10 2004, requisito indispensable para optar a la actualización de Windows 10 October 2020 Update, es un claro ejemplo de las dificultades a las que se está enfrentando Microsoft para ofrecer actualizaciones fiables para todos sus usuarios. Windows 10 October 2020 Update, Windows 2009 siguiendo la numeración por fecha, se espera que venga con solución a varios de los fallos que introdujo la anterior y todavía están pendientes.

Con todo, Windows 10 October 2020 Update sí trae cambios dignos de mención, aunque no sean muchos a priori: el nuevo menú de inicio (ya puedes probarlo, si quieres) y las mejoras en el navegador Edge, que además pasará a ser el instalado por defecto, son lo más destacado.

Si usas el PC para cosas serias, sin embargo, quizás te salga a cuenta retrasar las actualizaciones de Windows 10 hasta que consideres que no te van a dar ningún problema.