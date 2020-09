Meet Now salta desde Skype a Windows 10

Han pasado ya unos meses desde que, allá por abril, Microsoft presentó Meet Now, un servicio de Skype dirigido a los usuarios interesados en poder realizar videoconferencias de la manera más sencilla posible. Tanto es así que basta con acceder a la página web del servicio, crear una reunión e invitar, mediante un enlace, a los participantes. Todo con solo dos pares de clicks, sin necesidad de registrarse y, además, de manera totalmente gratuita.

Meet Now fue, evidentemente, la respuesta de Microsoft a otras empresas con servicios de videoconferencia que, en plena pandemia por el coronavirus, han experimentado un enorme crecimiento, como ha ocurrido por ejemplo con Zoom. La videoconferencia ha dejado de ser un servicio dirigido principalmente al entorno profesional, para convertirse en un servicio muy, muy demandado en el entorno doméstico, pues ha permitido salvar las distancias que nos ha impuesto esta nueva normalidad que, si echamos la vista atrás, vemos que de normal tiene muy poco.

Y ahora sabemos, por NeoWin, Windows 10 Insider Preview Build 20221, ya disponible en el canal de preview para insiders, incorpora Meet Now como una función destacada en el sistema operativo, y con un acceso siempre presente en la barra de inicio del sistema operativo. De este modo, y aunque Skype ya estaba presente en Windows, ahora ni siquiera será necesario abrir la aplicación para poder crear una reunión o asistir a una a la que hayamos sido invitados.

Y es que, con Skype, ocurre que pese a ser un servicio muy, muy veterano, con una buena valoración por parte de sus usuarios y que con los años no ha parado de crecer en funciones, en muchos casos no termina de convertirse en la aplicación de referencia para gran parte de los usuarios domésticos que, por ejemplo, no han dudado en abrazar Zoom, pese a sus problemas de seguridad, en vez de emplear las funciones de videoconferencia que Skype ya ofrece desde hace años.

Así, la verdad es que me parece un movimiento inteligente por parte de Microsoft, y en realidad cuando digo movimiento quiero decir movimientos. El primero fue la puesta en marcha de Meet Now y, de ese modo, eliminar la necesidad de tener cuenta de usuario de Skype para poder emplear el servicio. El segundo, y en directa relación con el primero, es hacer que su manejo sea tan, tan sencillo. Eliminar la necesidad de registro, tanto en el caso del organizador como en el de los asistentes, lo hace todo mucho más sencillo y, por lo tanto, accesible para un mayor volumen de la población.

Y ahora, con la integración de Meet Now en la interfaz de Windows, y acercando de ese modo esta función a los usuarios, es posible que crezca el número de personas que lo emplean y, a su vez y de ese modo, se acercan un poco más a Skype que, seamos francos, es uno de los objetivos más evidentes de Microsoft con este servicio.