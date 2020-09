Las APU Ryzen 5000 soportarán DDR5 y Navi 2

«Van Gogh» es el nombre en clave de las próximas ‘unidades de procesamiento acelerado‘ de AMD, Ryzen 5000. Han aparecido en una actualización del kernel Linux y tendrán novedades en varios frentes.

Las APUs de AMD son un tipo de solución de procesamiento interesante por su gran eficiencia en rendimiento por vatio, precio moderado y la gran integración de componentes que ofrece, con la CPU, GPU y controladora de memoria en el mismo encapsulado. Ello las hace especialmente indicadas para ordenadores portátiles o mini-PCs, aunque también se usan en ordenadores de sobremesa. Las APU Ryzen 5000 serán las próximas de esta serie y sucederán a las «Renoir» actuales.

Este fin de semana el código fuente del kernel Linux recibió una actualización para habilitar las nuevas APUs en el sistema libre. De ahí se ha obtenido información sobre algunas de sus características. Una de ellas es que serán los primeros procesadores de consumo en incluir soporte para memoria DDR5 y su contraparte portátil y móvil, LPDDR5. Ambos estándares fueron ratificados el pasado julio por el JEDEC y se espera arranque se despliegue en 2021.

La memoria DDR5 será aproximadamente dos veces más rápida que DDR4 y tendrá otras ventajas como las operaciones independientes de activación, escritura, lectura o refresco de la información. Las APU son particularmente sensibles a la velocidad de la memoria porque las GPU integradas no tienen acceso a VRAM dedicada, por lo que la actualización a DDR5 debería producir un aumento significativo en el rendimiento del apartado gráfico de estas Ryzen 5000.

Los parches para Linux también confirman el uso de VCN3 (Video Core Next), una capacidad que vendrá en la nueva arquitectura gráfica de AMD, Navi 2. Además de mayor rendimiento, esta gráfica integrada también ofrecería mejoras para el apartado del vídeo con la decodificación de AV1. La idea es que una buena parte de usuarios que use las APUs no necesita gráficas dedicadas adicionales.

En cuanto a procesamiento, se espera que las Ryzen 5000 sigan utilizando núcleos Zen 2 fabricados en procesos de 7 nm, suficientes para el mercado objetivo que tienen que cubrir estos procesadores. Si AMD cumple el programa de los últimos años podrían ser presentadas el próximo enero.