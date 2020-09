Entender el funcionamiento de las actualizaciones opcionales de Windows 10 y los controladores que allí se incluyen ya es complicado de por sí. Un grupo de drivers añadidos recientemente, de Intel para más señas, está causando todavía más confusión.

Ya hemos perdido la cuenta de los problemas con las actualizaciones de Windows 10. Microsoft soluciona errores y provoca otros en una cadena imparable que no es capaz de romper a pesar de las mejoras implementadas. Tanto es así que lo mejor que puede hacer un usuario es no tocar nada si el sistema funciona, retrasar las actualizaciones hasta que se compruebe la estabilidad y rezar: ¡Virgencita que me quede como estoy!

El caso que están reportando un grupo de usuarios (no son fallos como tales) es distinto a los habituales errores surgidos tras instalar actualizaciones de calidad o seguridad de Windows 10. Se trata de la aparición de un grupo de actualizaciones opcionales que pueden confundir a los usuarios. Vaya por delante que el usuario que no las instale ni toque nada del sistema no va a tener problema alguno, ya que son opcionales y en la mayoría de los casos innecesarias.

Los problemas precisamente aparecerán cuando hagas uso de estos drivers, ya que algunos son inapropiados (y antiguos) para un equipo particular y su instalación provocará fallos en el hardware. Otro de los errores reportados (esto sí un fallo conocido) es que aunque los instales siguen apareciendo como actualizaciones opcionales. Cuestión aparte es la fecha de los controladores. Esto tiene explicación, pero en conjunto es un auténtico lío que vamos a intentar descifrar.

¿Qué son las actualizaciones opcionales de Windows 10?

Como su nombre indica son parches que actualizan opcionalmente los drivers del sistema. Es el software de control y gestión que permite funcionar correctamente a un componente de hardware. Puedes acceder a ellas desde la herramienta de Configuración > Windows Update.

Son de instalación opcional y únicamente se deben usar en caso de problemas específicos con otros controladores más modernos, como bien dice Microsoft en su descripción, ya que por lo general los controladores estarán correctamente actualizados mediante las actualizaciones automáticas o instalando los que proporcionan los fabricantes.

¿Por qué usan esas fechas?

No te asustes si ves un controlador de Intel que lleve por fecha 1968 o los de Microsoft del 2006. Microsoft lo ha explicado en varias ocasiones, pero la verdad es que un usuario de a pie solo quiere que su equipo ‘funcione’ y no tiene porqué conocer su funcionamiento.

Cuando el sistema busca un controlador para usar en un componente de hardware en particular, los clasifica de acuerdo con varios criterios. Si un controlador proporciona una coincidencia perfecta con el ID de hardware, entonces se convierte en el mejor candidato. Si más de un controlador proporciona una combinación perfecta, se elige el que tenga la marca de tiempo más reciente. Si los dos parámetros anteriores son iguales, se elige el que tenga el número de versión de archivo más alto.

El uso de esas fechas es, por tanto, intencional y los de Microsoft están establecidos el 21 de junio de 2006. A partir de ahí el sistema puede saber cuál es el controlador más reciente ya sea proporcionado por el fabricante (automáticamente o el que instale el usuario de forma manual) o del mismo sistema desde Windows Update. El sistema operativo siempre intentará instalar el más reciente, se supone más eficiente y seguro.

Lo mismo sucede con los controladores de Intel. Los relativos al chipset utilizan la fecha 18/07/1968. La fecha es meramente simbólica ya que corresponde al día de la fundación de Intel e informa al sistema que no debería seleccionarlo al ofrecer actualizaciones de controladores.

¿Todavía liado con las actualizaciones opcionales? Pasa de ellas

Incluso con las explicaciones anteriores, los drivers de Intel añadidos en el caso reportado están provocando confusión. Todos se ofrecen como «Intel – System» cuando claramente son para diferentes componentes, unos son controladores del chipset y otros están destinados al Intel Management Engine, aunque llevan el mismo número de versión, 10.1.16.6.

Es seguro que los ingenieros de Intel (o usuarios avanzados) los conocen perfectamente, pero no así los consumidores y de ahí la confusión. Microsoft debería mejorar la interfaz y aclarar la función de estas actualizaciones opcionales. Hasta entonces, lo mejor es obviarlas. El sistema ya instala las últimas versiones de controladores en las actualizaciones regulares de Windows Update y viendo como anda el desarrollo de Windows, casi es mejor descargar e instalar los que proporcionan los fabricantes para cada equipo o componente particular.