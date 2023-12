Surface Pro 10, el primer «PC IA» de Microsoft está en marcha

Microsoft está planeando una gran actualización de su línea de hardware propia para 2024 y el Surface Pro 10 aspira a ser uno de los «PC IA» de referencia en la industria.

Los últimos meses han sido duros para los seguidores de Surface y para Microsoft. Después de celebrar en 2022 el décimo aniversario de esta serie de dispositivos, la salida de Panos Panay para dirigir la división de hardware de Amazon, un ejecutivo que ha tenido un papel crucial en el desarrollo de esta línea de hardware y del mismo Windows, seguramente ha tenido que ver con la falta de lanzamientos en 2023. Ello va a cambiar y pronto.

Surface Pro 10 y otros Surface para 2024

Microsoft quiere abrir el camino a los «PC IA», la nueva generación de ordenadores personales con capacidades de inteligencia artificial, con la nueva versión de su dispositivo estrella, el Surface Pro 10 que seguirá el concepto del ‘2 en 1’ de los anteriores, pero que llegará con múltiples novedades.

Estará disponible en dos configuraciones de hardware distintas. Por un lado con la últimas plataforma de procesamiento de Intel, Meteor Lake, y por otra con la arquitectura ARM que traerá a los PCs los nuevos Qualcomm X, que se esperan sean competitivos con los Apple Silicon en duración de batería, rendimiento y seguridad.

Microsoft también mejorará la calidad de construcción y acabados (que ya eran notables), cambiará ligeramente el diseño redondeando las esquinas y con nuevos colores y mejorará especialmente su pantalla multitáctil con una panel HDR de alta definición, con mayor nivel de brillo y un revestimiento antirreflectante, esquinas redondeadas y nuevos colores.

Otro de los dispositivos que se lanzarán en 2024 serán el portátil Surface Laptop 6, está recibiendo una actualización de diseño con biseles más delgados, esquinas de pantalla redondeadas y mayor número de puertos. Estará disponible en dos tamaños de pantalla (13,5 y 15 pulgadas) configuraciones Intel y Qualcomm, con silicio de última generación y las NPUs para el apoyo de la inteligencia artificial.

El anuncio de los nuevos Surface se espera para la próxima primavera y por ello no es posible precisar si preinstalarán o no el nuevo Windows 12. Los rumores también indican que veremos un nuevo Surface Laptop Go el año próximo y otra renovación del Surface Laptop Studio, si bien éste no llegaría hasta 2025.